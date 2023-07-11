Iron Harvest
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 30000.00 MB
- Üretici king-art
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Iron Harvest ile benzersiz bir 1. Dünya Savaşı deneyimi sizleri bekliyor. 1. Dünya Savaşı’nı hiç bu şekilde görmediniz.
King Art Games tarafından geliştirilmiş ve Prime Matter tarafından yayımlanmış bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Alternatif bir tarihte geçen Iron Harvest, mekanize olmuş bir savaş ortamını tema alır. 1. Dünya Savaşı’nda devasa makineleri kontrol edebildiğimiz bu oyunda teknoloji asimetrik olarak ilerlemiş.
Dieselpunk bir görselliğe sahip olan bu oyunda bu temaya uygun mecha’lar bulunuyor. 1. Dünya Savaşı’nda böyle makinalar olsaydı nasıl olurdu merak ediyorsanız Iron Harvest’e bir göz atın deriz.
Hem çok oyunculu oynanabilen hem de tek kişilik hikaye modu bulunan Iron Harvest RTS severlerin bayılacağı bir oyun olmuş dersek haksız olmayız herhalde.
En İyi RTS (Strateji) Oyunları
RTS oyunları strateji tutkunlari için en önemli türlerden bir tanesidir. RTS, Real Time Strategy (Gerçek Zamanlı Strateji) kelimelerinin baş harfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır.
Iron Harvest İndir
Siz de hemen Iron Harvest indirin ve bu benzersiz savaşın içinde yer alın. Devasa, korkutucu mecha’ları yönetin ve 1. Dünya Savaşı’nın alternatif bir gerçeklikte nasıl göründüğünü bizzat deneyimlerin.
Iron Harvest Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-4460 ya da AMD eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 960 ya da AMD eşdeğeri, 4 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Farklı bir 1. Dünya Savaşı deneyimi
Dieselpunk estetiği
Tek kişilik hikaye anlatımı çok iyi
AI daha iyi olabilirdi