Iron Harvest ile benzersiz bir 1. Dünya Savaşı deneyimi sizleri bekliyor. 1. Dünya Savaşı’nı hiç bu şekilde görmediniz.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

King Art Games tarafından geliştirilmiş ve Prime Matter tarafından yayımlanmış bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Alternatif bir tarihte geçen Iron Harvest, mekanize olmuş bir savaş ortamını tema alır. 1. Dünya Savaşı’nda devasa makineleri kontrol edebildiğimiz bu oyunda teknoloji asimetrik olarak ilerlemiş.

Dieselpunk bir görselliğe sahip olan bu oyunda bu temaya uygun mecha’lar bulunuyor. 1. Dünya Savaşı’nda böyle makinalar olsaydı nasıl olurdu merak ediyorsanız Iron Harvest’e bir göz atın deriz.

Hem çok oyunculu oynanabilen hem de tek kişilik hikaye modu bulunan Iron Harvest RTS severlerin bayılacağı bir oyun olmuş dersek haksız olmayız herhalde.

Iron Harvest İndir

Siz de hemen Iron Harvest indirin ve bu benzersiz savaşın içinde yer alın. Devasa, korkutucu mecha’ları yönetin ve 1. Dünya Savaşı’nın alternatif bir gerçeklikte nasıl göründüğünü bizzat deneyimlerin.

Iron Harvest Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 x64

: Windows 10 x64 İşlemci : Intel(R) Core(TM) i5-4460 ya da AMD eşdeğeri

: Intel(R) Core(TM) i5-4460 ya da AMD eşdeğeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 960 ya da AMD eşdeğeri, 4 GB VRAM

: GeForce GTX 960 ya da AMD eşdeğeri, 4 GB VRAM DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan