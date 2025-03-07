Ismarlıyo APK, ister ısmarlama ilanlarından faydalanabileceğiniz, isterseniz de ısmarlayan kişi olarak öğrencilere yardım edebileceğiniz bir sosyal yardımlaşma uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 48 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Öğrencilere yardım etmenin en güvenli yolunu arıyorsanız, Ismarlıyo APK aradığınız tüm özellikleri sizlere sunmaktadır. Eğer öğrencilere destek olmak istiyorsanız, ısmarlayanlar arasına katılın ve çeşitli bölgelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayın.

Ismarlıyo uygulamasının ana konusu aslında çok basittir. Öğrencilere destek için geliştirilen bu uygulama, herhangi bir pay almadan öğrencilere el uzatmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzle karşımıza çıkan uygulama, basit kontrollere ve anlaşılır içeriklere sahiptir. Tüm işlemlerinizi rahatlıkla yapabilir ve yeni ısmarlama ilanı oluşturabilirsiniz.

Eğer ısmarlayan taraftaysanız, yeni bir ilan oluşturun ve bu ilan içerisine çeşitli bilgileri girin. Hangi şehirde yaşadığınızı, hangi saatler arası boş olduğunuzu ve ısmarlayacağınız şeyin ne olduğunu basit bir dille ilanınıza yazabilirsiniz.

Ismarlıyo APK İndir

İster lüks bir restoranda akşam yemeği ısmarlayın, isterseniz üniversite öğrencilerine sezonluk meyveler satın alın. Her türlü yardımı yapabilir, ısmarlayanlara istek gönderebilir ve en önemlisi aranızda eğlenceli bir sosyal bağ kurabilirsiniz.

Siz de Ismarlıyo APK indirin ve oldukça güvenli ve yardımsever olan bu uygulamada öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayın!

Ismarlıyo - Öğrenciye Ismarla Uygulaması Özellikleri