iyzico APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 162
- DOSYA BOYUTU 88 MB
- Üretici iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.
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iyzico APK uygulaması ile online alışverişlerinizi tek bir platformdan takip edebilirsiniz.
İyzico APK uygulamasını kullanarak online ödeme yaptığınız alışverişlerinizi Android cihazlarınız üzerinden yönetebilirsiniz. Birçok alışveriş sitesinde güvenli ödeme sistemi olarak karşımıza çıkan iyzico, yeni bir uygulamayı sizlere sunuyor.
Online ödeme yaptığınız alışverişlerin tamamını uygulama üzerinden yönetebileceğiniz iyzico, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanmanızı da sağlıyor. Alışverişten sonra siparişiniz ulaşmadıysa, ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi değilse veya para iadesi yapmak istiyorsanız yine iyzico uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat boyunca canlı destek alabilirsiniz.
Alışverişleriniz için kargo takip seçeneği de sunan iyzico uygulamasında, kredi kartınızı kaydederek diğer alışverişlerinizi kısa sürede tamamlayabilmeniz mümkün.
İyzico APK İndir
Kişisel verilerinizi ve kart bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklayan iyzico, online alışverişlerinizi başka bir boyuta taşıyarak yeni bir alışveriş deneyimini sizlere sunuyor. Bakiye yükleyip kullanabileceğiniz İyizico kart ile birlikte, alışverişlerinizi daha hesaplı hale getirebilirsiniz.
Siz de iyzico APK indirin ve avantajlı kart sahibi olun, indirimli ürünleri satın alın ve siparişlerden kazançlı çıkın!
iyzico
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7
- DOSYA BOYUTU 269 MB
- Üretici iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.
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Online alışveriş sitelerinde güvenli ödeme hizmeti sunan iyzico uygulaması, iOS cihazlarınızdan yeni bir alışveriş deneyimini sizlere sunuyor.
Online alışveriş sitelerinde güvenli ödeme hizmeti sunan iyzico uygulaması, iOS cihazlarınızdan yeni bir alışveriş deneyimini sizlere sunuyor. İnternetten sık sık alışveriş yapıyorsanız, bazı alışveriş sitelerinin online ödeme ekranında iyzico ödeme sistemlerinin kullanıldığına dikkat etmişsinizdir.
Yeni bir hizmeti daha sizlere sunan iyzico, online olarak yaptığınız ödemelere ait alışverişleri tek bir platform üzerinden görüntüleme ve kontrol etme imkanını sizlere sunuyor. Tüm bunların yanı sıra İyzico, kullanıcılara bir ön ödemeli kart sunmaktadır. İyzico kart'a başvurun, avantajlı alışverişler yapın ve harcadıkça kazanın!
Ödemesini yaptığınız alışverişleri görebileceğiniz uygulamada, aynı zamanda kargo takip bilgilerini de inceleyebiliyorsunuz.
İyzico İndir
Ürün beklediğiniz gibi değilse veya para iadesi bekliyorsanız, uygulama üzerindeki canlı destek hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Kart bilgilerinizi sisteme kaydettikten sonra artık alışverişlerinizi de saniyeler içerisinde tamamlamanıza olanak tanıyan iyzico uygulaması, kişisel verilerinizi ve kart bilgilerinizi de güvence altına alıyor.
Eğer siz de online alışverişlerinizi tek bir platformdan kontrol etmek istiyorsanız, iyzico uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
İyzico Uygulaması Özellikleri
- İndirimli ürünler ve alışveriş
- İyzico kart sahibi olma
- Harcadıkça kazanma
- 7/24 canlı destek
- Ön ödemeli kart kullanımı
- Kullanıcı dostu arayüz