JTI Benim Bayim APK, JTI bayileri için özel olarak geliştirilen bir ödül kazanma uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde en bilindik tütün firmaları bayiler için uygulama üretmeye ve ağını genişletmeye devam ediyor. BAT tütün firmasının piyasaya sürdüğü uygulamanın ardından, JTI firması da bayilerine özel projeler geliştiriyor. Eğer siz de bir JTI bayisiyseniz, JTI Benim Bayim APK uygulaması ile birlikte puanlar kazanabilir ve firmanın verdiği hediyelerden yararlanabilirsiniz.

Türkiye'de de faaliyetlerine devam eden ve dünya çapında toplamda 26 üretim tesisi bulunan JTI Grubu, bayilerin sadakatini artırmak ve verdikleri güven karşısında ödüllendirmek için JTI Benim Bayim APK uygulamasını piyasaya sürmüştür.

JTI Benim Bayim'e kayıt yapabilmek için halihazırda bir JTI bayisi olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde uygulamaya giriş yapamaz ve ödüllerden yararlanamazsınız.

JTI Benim Bayim APK İndir

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hem giriş yapmak hem de ödüllerden yararlanmak oldukça basittir. JTI Benim Bayim APK'ya kayıt olurken; bayi kodu, tabela ismi, isim, soy isim, ruhsat No, doğum tarihi, cep telefon numarası ve daha birkaç farklı bilgiyi vermeniz gerekmektedir.

Sigara satış ruhsatına sahip olan bayilerin kullanabileceği JTI Benim Bayim, aynı zamanda bayilerin kendileri hakkında bilgilere ulaşabileceği ve puanlar kazanabileceği bir sisteme sahiptir. Siz de JTI Benim Bayim APK indirin ve puanlar kazanarak, firmanın belirlediği ödülleri kazanın!

JTI Benim Bayim Uygulaması Özellikleri