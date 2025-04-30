Junkyard Builder, kendi hurdalığınızı yönettiğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunlarının yükselen trendine sürekli yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Junkyard Builder, adından da anlaşılacağı üzere oyuncuları, eski ve işe yaramaz gibi görünen hurdaların arasından bir servet çıkarmaya davet ediyor. Bu oyun, klasik simülasyon kalıplarını yaratıcı bir bakış açısıyla yeniden ele alıyor.

Hurdalıkta geçen saatleriniz boyunca, tüm hurdalardan kazanç sağlamaya çalışmalısınız. Oyundaki amacınız, terk edilmiş ya da kullanılmayan eşyaları toplayarak bunları geri dönüştürmek, onarmak ve satmaktır. Oyuncular, küçük bir hurdalık alanında işe başlıyor. Zamanla işlediği eşyalar, sattığı parçalar ve yaptığı akıllı yatırımlarla işini büyütebiliyor.

Junkyard Builder İndir

Hurdalıkta geçireceğiniz bu süreç bir süre sonra oldukça tatmin edici bir döngü yaratıyor diyebiliriz. Kendi küçük hurdalığınızı bir geri dönüşüm imparatorluğuna dönüştürme fikri, oyunculara büyük bir motivasyon sağlıyor.

Amacınızın ilk olarak kar etmek olduğunu unutmamalısınız. Para kazanamayacağınız eşyalardan vazgeçin ve tüm dikkatinizi satılabilir olan eşyalara verin. Siz de Junkyard Builder indirin ve kendi hurdalığınızda eşya arayın, onarın ve satarak para kazanın!

Junkyard Builder Sistem Gereksinimleri