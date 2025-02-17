Teamspeak TS6 Client, yenilenen arayüzü ve özellikleriyle karşımıza çıkan popüler bir iletişim programıdır.

Berkcan Aktürk - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows cihazlarda kullanabileceğiniz Teamspeak, yıllardır adından oldukça söz ettiren iletişim programları arasında yer almaktadır. Yeni ve daha gelişmiş bir sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkan Teamspeak TS6 Client, oyunculara ve kullanıcılara daha kapsamlı özellikler sunmaktadır. Yenilenen arayüz, ses iyileştirmeleri, daha kapsamlı server desteği ve daha birçok özellikle birlikte Discord'a rakip olmaya devam ediyor.

Eski arayüzüyle birlikte kullanıcılardan fazlaca tepki alan Teamspeak, çoğunluğun sesini duyup arayüzünde yeni iyileştirmelere gitti. Tabii ki bu basitliği seven kullanıcılar da bulunuyor. Lakin günümüzde yeni arayüze geçmenin en büyük faydası, ekran paylaşımı gibi özelliklerin daha uyumlu olarak çalışabilmesidir.

Mümkün olan en iyi ses kalitesini sunan TS6, kullanıcıların verilerini toplamaz ve tüm kontrolü sizlere verir. Kendi sunucunuz üzerindeki tüm ayarları yapabilir, yetki sistemini ayarlayabilir, sunucunuzu özelleştirebilir ve birçok yeni gelen ayardan yararlanabilirsiniz.

Teamspeak TS6 Client İndir

TS6 ile birlikte gelen en ses getiren özellik, şüphesiz ki ekran paylaşımıdır. Uzun bir süre sonra ekran paylaşımını bünyesine katan TS6 Client, kullanıcıları tekrardan programı kullanması için teşvik edecek özelliklerdendir.

Daha çok FPS oyuncularının kullandığı Teamspeak TS6 Client, minimal CPU kullanımıyla da ön plana çıkıyor. Oyunlardaki performansı neredeyse hiç etkilemeyen iletişim programı, tüm espor oyuncularının tercih etmesini sağlıyor.

Sunucu üzerinden iletişim kurmak yerine, arkadaşlarınızla bağlantı kurabilir ve konuşabilirsiniz. Herhangi bir server'a gerek kalmadan, sadece arkadaş ekleyerek iletişim kurabilirsiniz. Siz de Teamspeak TS6 Client indirin ve arkadaşlarınızla iletişiminizi en mükemmel şekilde kurun!

Teamspeak TS6 Client Özellikleri