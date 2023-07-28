Kebab Simulator: Prologue, hayalinizdeki restoranı oluşturabildiğiniz ve çeşitli yemekleri deneyimleyebildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kebab Simulator: Prologue, hayalinizdeki restoranı işletebileceğiniz ve çeşitli mekaniklerle birlikte eğlenebileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Yeni tarifler öğrenip, onları menünüze alabilirsiniz. Restoranınızı sadece işletmekle kalmadığınız Kebab Simulator: Prologue oyununda, yemekleri de siz pişirebilirsiniz.

Yeri geldiğinde bir pirzola doğramalı, yeri geldiğinde ise bir kebap'ı şişe takıp pişirmelisiniz. Yani açıkçası, restoran işletmekle kalmayıp her yönünü deneyimleyebiliyorsunuz.

Kebab Simulator: Prologue İndir

Küçük bir dükkandan başlayarak, gitgide işletmemizi büyüttüğümüz Kebab Simulator, tabela, iç tasarım, mutfak eşyaları, masalar, objeler ve daha birçok özelleştirebileceğiniz tasarınla birlikte, çok sayıda özelleştirmeyi size sunuyor.

Neredeyse çöplük içinde olan dükkanınızı kendi ellerinizle yenileyin ve özel tema paketleriyle, kendi kültürünüze uygun bir şekilde tasarlayın. Oyunda bulunan birçok tarif ile beraber, gerçek bir şef gibi hissedebilirsiniz. Yapacağınız yemekleri müşterilerinize beğendirip, gelen misafir sayısını arttırabilirsiniz.

Ana yemekler, mezeler, çorbalar ve tatlılar yapabildiğiniz bu oyunda, kendi tariflerinizden oluşan bir menü tasarlayın ve çok sayıda yemeği yapma şansı yakalayın. Evet, aslında bir restoranda en önemli şeylerden biri tabelasıdır. Kendi tabelanızı istediğiniz gibi oluşturabildiğiniz Kebab Simulator: Prologue'u indirin ve eşsiz yemekler ile müşterilerinize keyifli anlar yaşatın.

Kebab Simulator: Prologue Sistem Gereksinimleri