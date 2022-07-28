Kelime Madeni ile Android akıllı telefon ve tabletinizde birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android bulmaca oyunları arasına yeni katılan ve ücretsiz olarak lansmana çıkan Kelime Madeni oyuncularına keyifli anlar sunuyor. Bünyesinde birbirinden farklı seviyelere sahip bulmacalara yer veren mobil bulmaca oyunu, ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Kusursuz grafik açılarına ek olarak modern bir arayüze sahip olan oyun, oldukça şık bir tasarıma sahip. İnternet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabilen bulmaca oyununda, yüzlerce farklı seviye ve binlerce farklı kelime yer alıyor. Yapım içerisinde verilen harfleri tamamlamaya çalışacak olan oyuncular, hem basit hem de zorlu kelimeler ile karşılaşacaklar. Özenle hazırlanmış sorular ile oyuncularına sürükleyici bir eğlence dünyası sunan Kelime Madeni, hem Google Play hem de AppGallery üzerinde lansmana çıktı.

Kelime Madeni Özellikleri

Yüzlerce farklı seviye,

Binlerce farklı kelime,

Farklı zorluklara sahip kelimeler,

Özenle hazırlanmış sorular,

Modern bir arayüz,

Şık tasarım,

Oynaması ücretsiz,

İnternetsiz oynanış,

Türkçe,

LESSA tarafından geliştirilen ve hem Google Play hem de AppGallery üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Kelime Madeni oyunculara keyifli vakit geçirtmek içim özel olarak geliştirildi. Türkçe dil desteği ile oynanan yapımda oyuncular basitten zora doğru ilerleyerek birbirinden farklı bulmacaları çözecek ve keyifli vakit geçirecekler. Eğlenceli soruların yer aldığı oyun içerisinde, oyuncular bonus kelimeleri doğru bilerek oyun içi coinler de kazanabilecekler. Oyunculara üç farklı bonus da sunan mobil bulmaca oyunu sürükleyici bir oynanışa sahip. Yapım içerisinde oyuncular takıldıkları sorularda harf alabilecek, anlamına bakabilecek ve karıştırarak harflerin yerlerini değiştirebilecekler.

Şık tasarımı ve modern arayüzü ile oyunculara farklı temaları da görüntüleme fırsatı veren mobil oyun, ücretsiz yapısı ile oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.

Kelime Madeni İndir

Yeni mekanikleri ve yeni nesil tasarımı ile her kesimden oyuncuya hitap eden Kelime Madeni, internetsiz olarak oynanabiliyor. Reklam ya da oyun içi para harcamadan indirilip oynanabilen Android bulmaca oyunu tamamen ücretsiz bir yapıya sahip. Sık sık güncelleme de alması beklenen Kelime Madeni, oyuncu kitlesini hızla artırmaya başladı bile. Android akıllı telefon ve tabletinizde sürükleyici bir bulmaca oyunu oynamak istiyorsanız aradığınız oyun Kelime Madeni olacaktır.