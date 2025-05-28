Kingdom's Deck, çeşitli oyun kartları kullanarak şehrinizi oluşturabileceğiniz bir strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ivan Aco tarafından geliştirlen ve Rogue Duck Interactive tarafından yayınlanan Kingdom's Deck, kart tabanlı bir şehir kurma oyunudur. Şehir kurma oyunlarına yeni bir soluk getiren Kingdom's Deck, oyunculara kartlar sunarak şehir kurma deneyimi yaşatıyor.

Oyundaki kartlar, akıllıca hazırlanan savunma, inşa etme ve saldırı kartlarıdır. Kartlarla birlikte güçlü bir ordu kurmalı, halkınızın ihtiyaçlarını karşılamalı ve topraklarınızı korumaya çalışmalısınız.

Düşman saldırılarını önlemek için geçilmez duvarlar inşa edin, büyü kartları kullanarak saldırı yapın ve askerlerinizi savaşa gönderin. Savaşları büyük bir stratejiyle yönetmeli ve gereksiz asker kaybını önlemelisiniz.

Kingdom's Deck İndir

Krallığınızın en önemli ihtiyaçlarını karşılamak için hayati kaynakları en iyi şekilde yönetmelisiniz. Gıdadan oduna, altından taşlara kadar, halkınızı hem beslemek hem de güvende tutmak için elinizden geleni yapın.

Tatmin edici grafiklere sahip olan Kingdom's Deck, en çok mekaniksel tarafta göze çarpmaktadır. Strateji çeşitliliği, seçilebilr kartlar ve savaştaki konum ayarlamalarıyla birlikte her çatışmadan galip ayrılabilirsiniz.

Eğer siz de strateji oyunlarından hoşlanıyorsanız, Kingdom's Deck indirin ve kartlar kullanarak şehrinizi inşa etmeye çalışın!

Kingdom's Deck Sistem Gereksinimleri