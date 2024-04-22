KitHack Model Club, uçak, tekne, araba ve daha birçok benzeri modeli oluşturup savaşlara katılabileceğiniz, içerisinde aksiyon barındıran bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Henüz erken erişim aşamasında olan KitHack Model Club, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz model oluşturma oyunudur. Üç kişilik küçük bir ekip tarafından tasarlanan bu oyunda, tasarlama, oluşturma, savaşma ve uçma gibi çeşitli mekanikleri deneyimleyebiliyorsunuz.

İster uçak, tekne araba, isterseniz de kendi aklınızdaki bambaşka tasarımı oluşturabilir ve yaptığınız modelleri sürebilirsiniz. KitHack Model Club, oyunculara fazlasıyla özgür bir alan tanımış diyebiliriz. Model oluştururken yaşadığınız özgürlük ve eğlenceli tasarımlar oyunu bi tık daha öne taşımışa benziyor.

Araçlarınızı tasarlarken en ufak detaya bile göz atmanız gerekiyor. Kaldırma kuvvetinden tekerlek sürtünmesine, araç boyutundan ağırlığına kadar tüm her şeyi belirleyerek işe koyulun.

KitHack Model Club İndir

Evet, yaptığınız uçakları, tekneleri veya her ne yarattıysanız bu araçlarla 16 oyuncuya kadar olan çok oyunculu savaşlara taşıyabilirsiniz. Diğer oyunculara karşı savaşabilir, modellerine karşı kendi aracınızı öne sürebilir ve arkadaşlarınızla unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Ayrıca sadece savaş ve çok oyunculu değil, aynı zamanda açık dünya içerisinde de araçlarınızı deneyebilirsiniz. Siz de KitHack Model Club indirin ve uçaklar, arabalar, tekneler ve hepsinin karışımı olan araçları özgürce oluşturun!

KitHack Model Club Sistem Gereksinimleri