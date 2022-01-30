KMSpico İndir: Virüssüz Windows ve Microsoft Office etkinleştirme, lisanslama, aktivasyon programı.

Erkan Calp - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

KMSpico indir, ücretsiz Windows etkinleştirme, Office aktivasyon programı.

Neden KMSpico İndirmelisiniz?

Windows işletim sisteminin ve Office programının süresiz, sınırsız, ömür boyu aktivasyonunu sağlıyor. Microsoft Windows işletim sistemi ve Microsoft Office programını etkinleştirmenin, lisanslamanın en kolay, hızlı yolu diyebilirim. Virüssüz Windows/Office etkinleştirme programı arayanlara tavsiye ederim.

KMSpico Nedir?

Windows işletim sistemi (10, 8.1, 8, 7, Vista) ve Microsoft Office programı (2016, 365, 2013, 2010) etkinleştirmek, lisanslamak, ücretsiz aktivasyonunu gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz en güvenli araç.

KMSpico ile Windows Etkinleştirme / Office Aktivasyon Nasıl Yapılır?

Microsoft’un işletim sistemi Windows’u ve ofis programı Office’i kullananlar için tavsiye edeceğim etkinleştirme, lisanslama araçlarının başında geliyor. Hem ücretsiz, hem de temiz, hem de legal bir Windows etkinleştirme programı olan KMSpico, 32-Bit ve 64-Bit sistemleri destekliyor. KMS etkinleştirmeden farklı olarak günde iki kez sayacı sıfırlayarak 180 gün limitini ortadan kaldırıyor. Windows ve Office’i ömür boyu etkinleştirmenizi sağlıyor. Kullanımı da oldukça basit. Windows ve Office etkinleştirmek için tek yapmanız gereken; KMSpico’u açmak ve kırmızı butona tıklamak. Saniyeler içerisinde lisanslı Windows ve Office yazılımına kavuşmuş olacaksınız.

Dosya RAR Şifresi: getkmspico.com

KMSpico ile Etkinleştirebileceğiniz Windows Sürümleri:

Windows Vista Business/N

Windows Vista Enterprise/N

Windows 7 Professional/N

Windows 7 Enterprise/N

Windows 8 (Tümü)

Windows 8.1 (Tümü)

Windows 10 (Tümü)

KMSpico ile Etkinleştirebileceğiniz Office Sürümleri:

Office 2010 (Tümü)

Office 2013 (Tümü)

Office 365 (Tümü)

Office 2016 (Tümü)

KMSpico ile Etkinleştirebileceğiniz Windows Server (Sunucu) Sürümleri:

Server 2008 Standard/Datacenter/Enterprise

Server 2008 (R2) Standard/Datacenter/Enterprise

Server 2012 Standard/Datacenter/Enterprise

Server 2012 (R2) Standard/Datacenter

Server (Tümü)

KMSpico Özellikleri: