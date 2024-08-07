PDF Guru sayesinde PDF dosyalarınızı oluşturabilir, düzenleyebilir, imzalayabilir ve basit bir şekilde istediğiniz formata dönüştürebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 17 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çevrimiçi bir şekilde PDF dosyanızdaki tüm düzenlemeleri yapabileceğiniz PDF Guru, kullanıcılara pek çok özelliği tek bir çatı altında sunmayı başarıyor. PDF düzenleme, oluşturma ve düzenleme işlemlerinizi basit kullanımıyla hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

PDF dosyalarınızı PDF Guru sayesinde kolayca oluşturabilirsiniz. Sezgisel arayüz ile tasarlanan çevrimiçi programda, dosyalarınızın metinlerini değiştirebilir, yeni nesneler ekleyebilir, farklı dosyalarla birleştirebilir ve daha fazla işlemi tek bir yerden yapabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra kullanıcıların aklında düzenleme ve diğer çeşitli özellikler olsa da aslında "gizlilik" en büyük etkenlerden birisidir. Siz kullanıcılar PDF Guru üzerinden düzenlemelerinizi yaparken, geliştiriciler dijital verilerinizi korumak adına iyi bir şifreleme desteği kullanmaktadır.

PDF Guru İndir

PDF oluşturma ve düzenlemenin yanı sıra PDF Guru'nun dönüşüm seçenekleri de epey kapsamlıdır diyebiliriz. Onlarca PDF'den farklı farklı uzantıya dönüşüm yaparken, JPG, PNG ve WebP uzantılarını da kendi arasında rahatlıkla dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca, sadece PDF'den dönüşüm değil, aynı zamanda farklı dosyaları PDF'e de dönüştürebilirsiniz. Tüm bu işlemlerinizi çevrimiçi programın ana ekranındaki dönüşüm sekmesinden yapabilir ve istediğiniz türe göre işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Günümüzde pek çok dosya alışverişi yapıyor olabilirsiniz. İmzalanması gereken dosyalarınızı PDF Guru sayesinde rahatlıkla imzalayabilir ve kaydedebilirsiniz. Siz de PDF Guru indirin ve hiçbir kurulum yapmadan dosyalarınızı oluşturun, düzenleyin ve dönüştürün.

PDF Guru - PDF Düzenleme Programı Özellikleri