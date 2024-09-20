Stellar Data Recovery for iPhone, Windows cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir iOS verilerini kurtarma programıdır.

Berkcan Aktürk - 24 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

iOS verilerinizi kurtarmak, kaybolan veya silinen verilerinizi geri getirmek istiyorsanız, Stellar Data Recovery for iPhone programını kullanarak verilerinizi kurtarabilirsiniz. Tüm iOS sürümleri ve iPhone seçenekleriyle uyumlu olan Stellar Data Recovery for iPhone, iTunes ve iCloud yedeklemesinden kurtarma desteğini de içerisinde barındırmaktadır.

Kullanıcı dostu arayüz sayesinde, hızlı ve kolay veri kurtarma işlemleri yapabilirsiniz. Herhangi bir hasar ve veri kaybı durumunda iCloud'dan kaybolan veya silinen verilerinizi geri getirebilirsiniz. Notlar, kişileri fotoğraflar, videolar, mesajlar, WeChat ve daha birçok iOS verisi dahil olmak üzere her şeyi geri getirin!

Stellar Data Recovery for iPhone İndir

Sadece iCloud değil, aynı zamanda şifrelenmiş iTunes yedeklemesine de erişebilirsiniz. Yanlışlıkla silme, sistem çökmesi, unutulan şifre, cihaz hasarı, fabrika ayarlarına sıfırlama ve dahası olmak üzere verilerinizi kurtarmak için en iyi araçtır.

Evet, aslında baktığımız zaman pek de bir olayı gözükmese de verilerin geri gelmesinde büyük rol oynamaktadır. Tüm bunların yanı sıra verileri geri getirmekle kalmayın ve iOS sisteminizi onarın.

Siz de Stellar Data Recovery for iPhone indirerek, iOS cihazlarınızdaki verileri windows bilgisayarınızı kullanarak geri getirebilirsiniz.

Stellar Data Recovery for iPhone Özellikleri