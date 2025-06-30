Koçtaş
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,035
- DOSYA BOYUTU 77 MB
- Üretici Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş.
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Koçtaş uygulaması ile Koçtaş mağazasından hızlıca alışveriş yapabilir, güncel kampanyalara ulaşabilirsiniz.
Koçtaş APK uygulaması ile Android cihazlarınızdan eviniz için ihtiyacınız olan binlerce ürüne ulaşabilirsiniz. Ev dekorasyonu konusunda oldukça popüler bir marka olan Koçtaş’ın mobil uygulaması, akıllı telefonlarınız üzerinden de alışveriş yapabilme deneyimi sağlıyor.
Mobilya, banyo, mutfak, dekorasyon, aydınlatma, beyaz eşya ve el aletleri gibi kategorilerde binlerce çeşit ürüne ulaşabileceğiniz uygulamada, aradığınız belirli bir ürün varsa gelişmiş arama fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Koçtaş APK İndir
Uygulama üzerinden sepetinize ekleyeceğiniz ürünleri ister evinize kadar isterseniz de mağazadan teslim alınacak şekilde sipariş verebiliyorsunuz. Bunun yanında, demonte olarak gönderilen ürünler için montaj hizmetini de yine Koçtaş uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.
Favori ürün listeleri oluşturma, harita üzerinden Koçtaş mağazalarını görme, yol tarifi alma, barkod okuyucu, dergi ve kataloglar gibi geniş kapsamlı özellikler sunan Koçtaş uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Siz de Koçtaş APK indirin ve aradığınız her türlü ürüne rahatlıkla ulaşın!
Koçtaş Uygulaması Özellikleri
- Kapsamlı ev aletleri satın alma
- İç ve dış mekan ürünleri
- Dekorasyon ürünleri
- Kullanıcı dostu arayüz
- Favori ürün listesi oluşturma
- İndirimli ürünler ve kampanyalar
- Gönderilen eşyalar için montaj hizmeti
Koçtaş
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 403
- DOSYA BOYUTU 100 MB
- Üretici Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş.
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Evinizi yenilerken ihtiyaç duyabileceğiniz binlerce çeşit ürünü iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz Koçtaş uygulaması üzerinden bulabilirsiniz.
Evinizi yenilerken ihtiyaç duyabileceğiniz binlerce çeşit ürünü iOS cihazlarınıza yükleyeceğiniz Koçtaş uygulaması üzerinden bulabilirsiniz. Türkiye’nin lider markalarından biri olan ve ev dekorasyonu konusunda oldukça popüler bir marka olan Koçtaş, iPhone ve iPad kullanıcıları için geliştirdiği mobil uygulaması ile hizmet vermeye devam ediyor.
Banyo, mutfak, mobilya, beyaz eşya, bahçe, aydınlatma, el aletleri ve dekorasyon gibi onlarca kategoride bulunan binlerce çeşit ürün yelpazesi sunan Koçtaş uygulamasında, beğendiğiniz ürünleri anında sepetinize ekleyebilir ve sipariş verebilirsiniz.
Çeşitli indirim ve kampanyalardan faydalanmak için Koçtaş Kart almanıza da olanak sağlayan Koçtaş uygulamasında barkod okuyucu özelliğini kullanarak mağazadaki ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Koçtaş İndir
Güncel dergi ve kataloglara da uygulama üzerinden ulaşabileceğiniz, Koçtaş mağazalarını harita üzerinden görüntüleyerek gerektiğinde yol tarifi alabileceğiniz ve favori ürün listelerinizi oluşturabileceğiniz Koçtaş uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
İç ve dış mekan malzemelerini rahatlıkla satın alabileceğiniz Koçtaş uygulaması, kullanıcı dostu bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Satın almak istediğiniz ürünleri favori listenize ekleyebilir ve indirime girdiğinde satın alabilirsiniz.