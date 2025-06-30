Koçtaş uygulaması ile Koçtaş mağazasından hızlıca alışveriş yapabilir, güncel kampanyalara ulaşabilirsiniz.

Erkan Calp - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Koçtaş APK uygulaması ile Android cihazlarınızdan eviniz için ihtiyacınız olan binlerce ürüne ulaşabilirsiniz. Ev dekorasyonu konusunda oldukça popüler bir marka olan Koçtaş’ın mobil uygulaması, akıllı telefonlarınız üzerinden de alışveriş yapabilme deneyimi sağlıyor.

Mobilya, banyo, mutfak, dekorasyon, aydınlatma, beyaz eşya ve el aletleri gibi kategorilerde binlerce çeşit ürüne ulaşabileceğiniz uygulamada, aradığınız belirli bir ürün varsa gelişmiş arama fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Koçtaş APK İndir

Uygulama üzerinden sepetinize ekleyeceğiniz ürünleri ister evinize kadar isterseniz de mağazadan teslim alınacak şekilde sipariş verebiliyorsunuz. Bunun yanında, demonte olarak gönderilen ürünler için montaj hizmetini de yine Koçtaş uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.

Favori ürün listeleri oluşturma, harita üzerinden Koçtaş mağazalarını görme, yol tarifi alma, barkod okuyucu, dergi ve kataloglar gibi geniş kapsamlı özellikler sunan Koçtaş uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Siz de Koçtaş APK indirin ve aradığınız her türlü ürüne rahatlıkla ulaşın!

Koçtaş Uygulaması Özellikleri