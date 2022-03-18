LC Waikiki resmi Android uygulaması ile nerede olursanız olun trend ürünleri takip edebilir ve kolayca satın alabilirsiniz.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren LC Waikiki’nin resmi Android uygulamasıdır. Binlerce çeşit ürün, yeni ve outlet ürünler, kampanyalar ve çok daha fazlasını mobil cihazınıza taşıyan alışveriş uygulaması ile nerede olursanız olun kolay, hızlı ve güvenli alışverişinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Yenilikçi ve sade arayüz üzerinden kolay alışveriş deneyimi sunan LC Waikiki mobil uygulama ile LC Waikiki.com’daki 10.000 çeşit ürüne erişebilir, kampanyaları, yeni eklenen ve sezon dışı ürünleri takip edebilirsiniz. Size en yakın LCWaikiki mağazasını bulabilir, tek dokunuşla arayabilir ve yol tarifi alabilirsiniz. Verdiğiniz siparişlerin takibini yapmanız da mümkün.

LC Waikiki mobil uygulamada yetişkin, genç, çocuk ve bebeklere özel üretilmiş binlerce ürünü bulabilirsiniz. Barkod okuyucuyu telefonunuzun kamerasına göstererek aradığınız ürüne kolayca ulaşabilir ve hemen satın alabilirsiniz.

LC Waikiki APK Özellikleri

LC Waikiki sitesinde sergilenen farklı kategorideki binlerce ürüne erişme

İndirime giren ürünleri, yeni ve outlet ürünleri takip etme

Güvenli ve hızlı alışveriş

Sipariş takibi

En yakın mağazalara ulaşma

Barkod okuyucu

LC Waikiki APK İndir

Hem Android hem de iOS platformu için ücretsiz olarak yayınlanan LC Waikiki APK uygulaması bünyesinde giyim alanında pek çok ürün bulunduruyor. Kullanıcılara online olarak alışveriş yapma fırsatı veren uygulama içerisinde ayakkabı, gömlek, kazak kısaca giyime dair pek çok içeriğe ulaşma imkanı veriyor. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama sürekli olarak da güncellemeler alıyor. Uygulamanın amacı güvenle alışveriş yapmanın yolunu açmak oluyor.

Uygulama sayesinde kullanıcılar mağazada gördükleri ürünlerin barkodlarını okutarak fiyatlarına anında erişebilecek, siparişlerini anlık olarak takip edebilecek, güvenle ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilecekler.