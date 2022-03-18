LC Waikiki
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,363
- DOSYA BOYUTU 1.80 MB
- Üretici LC Waikiki
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LC Waikiki resmi Android uygulaması ile nerede olursanız olun trend ürünleri takip edebilir ve kolayca satın alabilirsiniz.
Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren LC Waikiki’nin resmi Android uygulamasıdır. Binlerce çeşit ürün, yeni ve outlet ürünler, kampanyalar ve çok daha fazlasını mobil cihazınıza taşıyan alışveriş uygulaması ile nerede olursanız olun kolay, hızlı ve güvenli alışverişinizin keyfini çıkarabilirsiniz.
Yenilikçi ve sade arayüz üzerinden kolay alışveriş deneyimi sunan LC Waikiki mobil uygulama ile LC Waikiki.com’daki 10.000 çeşit ürüne erişebilir, kampanyaları, yeni eklenen ve sezon dışı ürünleri takip edebilirsiniz. Size en yakın LCWaikiki mağazasını bulabilir, tek dokunuşla arayabilir ve yol tarifi alabilirsiniz. Verdiğiniz siparişlerin takibini yapmanız da mümkün.
LC Waikiki mobil uygulamada yetişkin, genç, çocuk ve bebeklere özel üretilmiş binlerce ürünü bulabilirsiniz. Barkod okuyucuyu telefonunuzun kamerasına göstererek aradığınız ürüne kolayca ulaşabilir ve hemen satın alabilirsiniz.
LC Waikiki APK Özellikleri
- LC Waikiki sitesinde sergilenen farklı kategorideki binlerce ürüne erişme
- İndirime giren ürünleri, yeni ve outlet ürünleri takip etme
- Güvenli ve hızlı alışveriş
- Sipariş takibi
- En yakın mağazalara ulaşma
- Barkod okuyucu
LC Waikiki APK İndir
Hem Android hem de iOS platformu için ücretsiz olarak yayınlanan LC Waikiki APK uygulaması bünyesinde giyim alanında pek çok ürün bulunduruyor. Kullanıcılara online olarak alışveriş yapma fırsatı veren uygulama içerisinde ayakkabı, gömlek, kazak kısaca giyime dair pek çok içeriğe ulaşma imkanı veriyor. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama sürekli olarak da güncellemeler alıyor. Uygulamanın amacı güvenle alışveriş yapmanın yolunu açmak oluyor.
Uygulama sayesinde kullanıcılar mağazada gördükleri ürünlerin barkodlarını okutarak fiyatlarına anında erişebilecek, siparişlerini anlık olarak takip edebilecek, güvenle ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilecekler.
LC Waikiki
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 896
- Üretici LC Waikiki
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LC Waikiki iPhone uygulaması ile binlerce LC Waikiki ürününü mobil cihazınızda.
Türkiye’nin önde gelen giyim mağazalarından LC Waikiki’nin mobil uygulaması ile modayı yakından takip edin, kampanyaları kaçırmayın. LC Waikiki.com üzerinde bulunan en taze ve outlet ürünlere dilediğiniz zaman ulaşın ve kolayca satın alın.
17 ülkede 400’den fazla mağazada hizmet veren LC Waikiki’nin iPhone ve iPad kullanıcıları için özel olarak hazırlamış olduğu resmi mobil uygulamadır. Her yaşa hitap eden binlerce LC Waikiki ürününe yer verilen uygulama, nerede olursanız olun kampanyalı, outlet ve yeni sezon ürünlerini takip etme fırsatı sunuyor. Alışverişlerinizi güvenli bir ortamda yapabiliyor, sipariş durumunu anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Ayrıca yakınınızdaki tüm LC Waikiki mağazalarına hızlıca erişebiliyorsunuz.
Aradığınız ürünü daha kolay ve hızlı şekilde bulmanızı sağlayan Barkod Okuma özelliğini de sahip LC Waikiki’nin başlıca özellikleri:
- 10.000 çeşit ürüne erişebilir,
- Kampanyaları, yeni eklenen ürünleri, outlet fırsatlarını takip edebilir,
- Güvenli bir şekilde siparişlerinizi tamamlayabilir,
- Siparişin ne zaman ulaşacağını öğrenebilir,
- Size en yakın mağazaları bulabilirsiniz.
LC Waikiki
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 190
- DOSYA BOYUTU 4.00 MB
- Üretici LC Waikiki
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LC Waikiki ürünlerini Windows Phone telefonunuzdan da seçebilir ve satın alabilirsiniz.
Özellikle genç kesimin tercih ettiği giiyim mağazalarından LC Waikiki’nin resmi mobil uygulamasıyla mağazaya gitmeden dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman alışveriş yapma şansına sahip oluyorsunuz. Windows Phone platformunda da resmi olarak bulunan alışveriş uygulaması üzerinden ürün satın almak çok kolay, hızlı ve güvenilir.
Türkiye’nin önde gelen giyim mağazalarından LC Waikiki’nin ürünlerini tercih ediyorsanız ve mağazaya gidecek yeterli zamanı bulamıyorsanız mobil uygulamasını telefonunuza indirerek oturduğunuz yerden ürün seçip satın alabilirsiniz.
Platform gereği mobil sitenin kısayolu yerine gerçek bir uygulama olduğunu vurgulamak gerek. LC Waikiki etiketini taşıyan kadın, erkek, genç, çocuk, bebek ürünlerini yeni, indirimde olarak ayırıp inceleyebiliyorsunuz. Ürünü sepetinize ekleyerek hızlıca satın alabiliyorsunuz tabii ki de ancak üye olursanız kargo bedava avantajından yararlanabiliyorsunuz.