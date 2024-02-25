24 saat süren Le Mans yarışlarının simülasyonu olan Le Mans Ultimate oyununda, ikonik araçlardan birini seçin ve akılalmaz yarışlara katılın.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Le Mans yarışlarından ilham alan Le Mans Ultimate, Studio 397 tarafından geliştirilen bir yarış oyunudur. Bu yarış türünü daha açıklayıcı bir şekilde anlatacak olursak; pilotlar, 24 saat süren yarış içerisinde en fazla turu yapmak için mücadele veriyor ve dayanıklılığını gösteriyor. Evet, baktığımız zaman çok akılalmaz bir tür olduğunu söyleyebilirsiniz. Lakin gerçek yarışlarda, her takımda birden fazla pilot bulunduğu için bu zorluk yarı yarıya düşüyor diyebiliriz.

Henüz daha erken erişim sürecinde olan bu oyun, Türkçe dil desteğini içerisinde barındırmıyor ve oyunculara gelişen sürükleyici bir deneyim sunuyor. Hem yeni hem de deneyimli oyuncular için zorluk seviyeleri vardır.

Le Mans Ultimate İndir

Diğer Le Mans oyunlarına kıyasla Le Mans Ultimate, oyunculara en gerçekçi fizik yapısını sunuyor. Aslında bazı detaylar oyuncuların rahat ve kullanışlı bir şekilde yarışmaları için kontrol kısmına alınmasa da, temel yarış unsurlarını korumaktadır. Bu sayede geliştiriciler, hem gerçekçi bir yarış deneyimi yaşatır hem de oyunun kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Ayrıca oyunun içerisinde kullanabileceğiniz bazı ikonik araçlar mevcuttur. En son teknolojiyle donatılmış olan Toyota, Ferrari, Porsche ve Peugeot gibi markaların araçlarına sahip olun ve 100'den fazla araç görünüm seçeneklerini kullanarak özelleştirmeler yapın.

Birçok yarış modu, gerçekçi fizik yapısı ve ikonik arabalarıyla öne çıkan Le Mans Ultimate'i indirin, siz de 24 saat süren bu maratonda üst sıralara tırmanın.

Le Mans Ultimate Sistem Gereksinimleri