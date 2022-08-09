Lens Buddy APK ile kusursuz fotoğraflar çekebilir, saniyeler içerisinde farklı açılar yakalayabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil fotoğraf uygulamaları arasına katılan ve günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Lens Buddy APK ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kullanıcılara işlevsel özellikler sunan başarılı uygulama sayesinde fotoğraf çekmek artık çok kolay bir hale geldi. Bünyesinde zamanlayıcı bir yapıya yer veren Lens Buddy APK, ile telefonunuzu elinizde tutmadan zamanlayacak kolay bir şekilde fotoğraflar çekebileceksiniz. Kullanıcılar telefonu herhangi bir yere sabitleyebilecek, zamanlayıcıyı açabilecek ve başka birisine ihtiyaç duymadan fotoğraf çekinebilecekler. En boy oranını ayarlamaya da imkan veren ücretsiz fotoğraf çekme uygulaması ile kullanıcılar dilerlerse kare dilerlerse de geniş ölçülerde fotoğraflar çekebilecekler.

Lens Buddy APK Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Fotoğrafların en boy oranını ayarlama,

Portre modu,

Otomatik odaklama,

Zamanlayıcı,

Sesli ipuçları,

Basit arayüz,

Seri çekim modu,

Fotoğrafları düzenleme desteği,

Karanlık mod desteği,

Android platformundaki kullanıcılardan tam puan alan Lens Buddy APK, ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor. Geceleri için karanlık moda da sahip olan mobil uygulama da kullanıcılar çektikleri fotoğrafları düzenleyip kaydedebilecek ve diledikleri platformda paylaşabilecekler. Sesli ipuçları ve basit arayüzü ile kullanıcılarına kolay bir kullanım sağlayan Lens Buddy APK, seri çekim modu ile saniyeler içerisinde onlarca farklı fotoğraf çekmeye fırsat veriyor. Otomatik olarak odaklanan başarılı uygulama, kullanıcılara zahmetsiz bir şekide HD kalitede fotoğraflar çekme fırsatı sunuyor. Kullanıcılar Lens Buddy APK ile dilerlerse ön kameraları ile selfie çekebilir dilerlerse de arka kameraları ile fotoğraflar çekebilirler.

ShotsTricks Inc tarafından geliştirilen ve yayınlanan Lens Buddy APK bünyesinde farklı renk paletlerine de yer veriyor Kullanıcılar uygulama sayesinde resimlere farklı efektler verebilecek, farklı görünümler elde edebilecekler.

Lens Buddy APK İndir

Günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Lens Buddy APK, basit kullanımı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilen ve kullanılan uygulama, gün geçtikçe kitlesini artırmaya da devam ediyor.