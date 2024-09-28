Liar's Bar, arkadaşlarınızla 4 kişilik masa oyunları oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çok oyunculu çevrimiçi masa oyunu olarak karşımıza çıkan Liar's Bar, blöf yaparak zafer kazanabileceğiniz bir yapımdır. Curve Animation tarafından geliştirilen ve yayınlanan Liar's Bar'da, 4 kişilik bir masaya oturun ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayın.

Oyuncular, sırasıyla ellerindeki kartları kapalı olarak istediği sayıda oynamaktadır. Bir oyuncu eğer masaya kart koyuyorsa, değeri hakkında yalan söylüyor olabilir. İşte oyunun olayı tam da burada başlamaktadır.

Birinin blöfünden şüpheleniyorsanız, kartını açmasını isteyebilirsiniz. Oyuncu blöf yapıp yakalanırsa, bir tur Rus Ruleti oynamalı ve hayatta kalan oyuna devam etmektedir.

Liar's Bar İndir

Oyunda sadece tek bir oyun bulunmamaktadır. Kart ve zarlarla oynayabileceğiniz iki farklı oyun bulunuyor.

İstediğiniz oyunu oynayın ve arkadaşlarınızla çevrimiçi bir şekilde eğlenin. Siz de Liar's Bar indirerek, bu zorlu ve bir o kadar da eğlenceli masa oyununa adım atabilirsiniz.

Liar's Bar Sistem Gereksinimleri