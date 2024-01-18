Mobil kullanıcılar için geliştirilen Lightleap, fotoğraflarınızı istediğiniz gibi özelleştirmenize ve harika görünümler kazandırmanıza olanak tanır.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı cihazlar için fotoğraf düzenleme uygulaması olan Lightleap, kullanıcıların benzersiz kareler yaratmasına olanak tanıyor. Herhangi bir fotoğrafınızı mükemmelleştirmek artık çok kolay. Yakaladığınız kareleri içe aktarın, filtreler ekleyin ve düzenleme araçlarından yararlanın.

Çektiğiniz fotoğraflar her daim güzel görünecek değildir. Mükemmel bir manzara yakalarsınız, lakin çektiğiniz fotoğraf anın tadını tam olarak veremez. İşte Lightleap uygulaması da tam olarak burada işe yaramaktadır. Fotoğraflarınızın görüntü, efekt, arka plan, filtre ve daha birçok ayarlamasını kolaylıkla yapabilirsiniz.

Lightleap İndir

Tek dokunuşla kötü haldeki fotoğrafınıza iç açıcı bir hava katabilirsiniz. Sadece renk ve efekt ayarlamalarını yapmakla kalmayıp, ayrıca arka planda görünmesini istemediğiniz şeyleri de kaldırabiliyorsunuz. Kadrajınızda bulunan istenmeyen kişileri veya nesneleri yok ederek, yeni arka planınızı ekleyebilirsiniz.

Evet, istenmeyen nesneleri kaldırabildiğiniz gibi istediklerinizi de ekleyebiliyorsunuz. Gökyüzünü, hayallerinizi süsleyen bir başka gökyüzüyle değiştirmeniz çok kolay. Farklı gün batımları, bulutlar, mavi gökyüzü ve dahası gibi birçok manzarayı fotoğraflarınıza ekleyebilirsiniz.

Aslında kullanıcılara çok da fazla bir özellik sunmayan bu uygulama, sunduğu özelliklerin de hakkını veriyor diyebiliriz. Eğer siz de çektiğiniz fotoğrafları daha iyi hale getirmek istiyorsanız, kesinlikle Lightleap indirin ve bu büyük boşluğu doldurun.

Lightleap Özellikleri