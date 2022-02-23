Lily's Garden APK, 3'lü eşleştirmeye dayalı bahçe yenileme ve dekorasyon oyunu. Romantizm, bahçe ve bulmacalarla dolu süper eğlenceli bir bulmaca oyunu.

Ömer Dursun - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Lily’s Garden APK, romantizm, bahçe, bulmacalar ve fazlasını içeren rahatlatıcı 3’lü eşleştirme oyunu. Bulmaca oyununda büyük halanızın bahçesini yeniliyor ve aynı zamanda eğlenceli karakterlerden biriyle çiçek açan bir romantizmi keşfediyorsunuz.

Lily’s Garden APK İndir

Romantizm ve umut dolu bir hikayeyi keşfetmek ister misiniz? Cevabınız evetse, Lily’nin bahçesinde Lily ile heyecan verici bir yolculuk sizi bekliyor. Lily’nin büyük teyzesinin bahçesinin eski ihtişamına kavuşması gerekiyor. Bunun için çiçekleri eşleştirerek zorlu bulmacaları çözmelisiniz. Lily bir dizi renkli karakterle etkileşime girerken kendinizi sürprizlerle dolu romantik bir aşk hikayesinin içinde bulacaksınız.

Çiçekleri eşleştirerek bahçenizi baştan yaratacak, düzinelerce özelleştirme seçeneğiyle alanları yenileyeceksiniz. Bahçe dekorasyonu için yüzlerce çiçek arasından seçim yapmanız gerekecek. Güzel bir romantik hikayeyle zenginleştirilmiş bu bulmaca oyununda çok eğleneceksiniz.

Lily's Garden APK Oyun Özellikleri

Yenileyin.

Eşleştirin.

Keşfedin.

Rahatlayın.

Özel etkinlikler ve ödüller

Arkadaş yapın.

Hikayeye bağlanan eşsiz yerlere sahip bahçenizi yenileyecek, süsleyecek ve büyüteceksiniz. Her şeyi istediğiniz gibi yeniden tasarlayabilirsiniz. Lily’nin bahçesinde konağın birkaç bölümünün (bahçesi, çeşmeler, göl, arı kovanları, köpek kulübeleri ve fazlası) yenilenmesi işiyle uğraşacaksınız. Tüm bahçeyi güzelleştirerek ödüller kazanacaksınız.

Tasarım fikirlerinizi gerçekleştirmek için yıldızları kullanabilirsiniz. Bunun için Lily’nin bahçesinde yüzlerce eşleştirme oyunlarını oynamanız gerekecek. Bazıları zorlu ancak oyun boyunca bu zorlu 3’lü eşleştirme bulmacalarını çözmenize yardımcı olacak ödüller (güçlendiriciler gibi) kazanacaksınız.

Hikaye boyunca gizli sırlar ve gizemlerle de karşılaşacağınız oyun yalnızca eşleştirme ve dekorasyon oyunu değil. Oyunu benzersiz kılan heyecan verici hikayesi. Komşudan yeni aile üyelerine dört ayaklı sevimli arkadaşlara kadar birçok karakterle tanışacak ve onlarla diyaloğa gireceksiniz.

Yenileyeceğiniz bahçe büyük ve sırlar, gizemlerle dolu. Oyunda ilerledikçe yeni alanlar keşfedecek, birçok sürprizle karşılaşacak ve gizemleri çözeceksiniz.

Lily’s Garden, eğlenceli bir güzel tasarlanmış bir oyun olmasının yanı sıra dinlenmek için de mükemmel bir yol. Bahçe dekorasyonu dünyasına dalıp stresli hayattan bir süreliğine uzaklaşın. Eski aile bahçenizi canlandırırken Lily ve onun insan ve hayvan arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktan keyif alacaksınız. Komşularınızla gerçek bir aşk hikayesi bile yaşayabilirsiniz.

Her gün özel etkinlikler düzenleniyor ve harika ödüller kazanma şansınız var.

Çiçekler açıyor ve Lily’nin bahçesi yenilenmeye hazır. Bu güzel bahçeyi dekore etmeye ve yenilemeye hazır mısınız? Düzenli olarak daha romantik bölümlerle güncellenen oyunu ücretsiz olarak Android telefonunuza indirebilirsiniz.