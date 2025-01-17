LingQ APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 74 MB
- Üretici LingQ Languages Ltd.
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LingQ APK, Android cihazlar için geliştirilen bir yabancı dil öğrenme uygulamasıdır.
Dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan LingQ APK, yabancı diller konusunda kelime dağarcığınızı genişletmenize ve kendinizi geliştirmenize olanak tanıyor. Başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar eğitim verebilen LingQ - Dil Öğrenme uygulamasında, 49 adet yabacı dil bulunmaktadır.
Temel derslerle başlayan serüveniniz, sizi büyüleyen özgün içeriklere doğru evirilecektir. Sadece yazılı ve sesli olarak çalışmanın yanı sıra TV şovları, diziler, filmler ve podcastlerle birlikte kendinizi daha çok geliştirebileceksiniz. İçeriklerin her biri sahne olarak karşınıza çıkar ve gerçek hayattaki konuşmaları deneyimleyebilirsiniz.
LingQ APK, gelişmiş yapay zeka desteği sayesinde sevdiğiniz kitapları, web makalelerini ve çeşitli içerikleri uygulama içerisine entegre edebilmektedir. Kitaplarınızı veya mekalelerinizi içe aktararak hoşlandığınız içerikleri okuyun, dinleyin veya öğrenmeye çalışın.
LingQ APK İndir
Piyasada bulunan diğer dil öğrenme uygulamalarıyla hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. İnteraktif öğrenme, kapsamlı ilerleme takibi, çevrimdışı çalışmalar, güçlü yapay zeka ve kullanıcı dostu arayüzü LingQ uygulamasının öne çıkan özelliklerindendir.
Eğer siz de yabancı dil öğrenme konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, LingQ APK indirin ve her zaman, her yerde dil öğrenin!
LingQ - Dil Öğrenme Uygulaması Özellikleri
- 49 adet yabancı dil
- Kullanıcı dostu arayüz
- İnteraktif öğrenme desteği
- Kapsamlı ilerleme takibi
- Netflix yapımları, Youtube videoları ve podcast içerikleri
- Kendi içeriğinizi içe aktarma
- Gelişmiş yapay zeka
- Her zaman, her yerde dil öğrenme
- Günlük zorlu görevler
- Kişiselleştirilmiş çalma listeleri
- Karaoke modu
- 170 binden fazla ders