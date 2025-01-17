LingQ APK, Android cihazlar için geliştirilen bir yabancı dil öğrenme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dil öğrenme uygulamaları arasında yer alan LingQ APK, yabancı diller konusunda kelime dağarcığınızı genişletmenize ve kendinizi geliştirmenize olanak tanıyor. Başlangıç seviyesinden ileri seviyelere kadar eğitim verebilen LingQ - Dil Öğrenme uygulamasında, 49 adet yabacı dil bulunmaktadır.

Temel derslerle başlayan serüveniniz, sizi büyüleyen özgün içeriklere doğru evirilecektir. Sadece yazılı ve sesli olarak çalışmanın yanı sıra TV şovları, diziler, filmler ve podcastlerle birlikte kendinizi daha çok geliştirebileceksiniz. İçeriklerin her biri sahne olarak karşınıza çıkar ve gerçek hayattaki konuşmaları deneyimleyebilirsiniz.

LingQ APK, gelişmiş yapay zeka desteği sayesinde sevdiğiniz kitapları, web makalelerini ve çeşitli içerikleri uygulama içerisine entegre edebilmektedir. Kitaplarınızı veya mekalelerinizi içe aktararak hoşlandığınız içerikleri okuyun, dinleyin veya öğrenmeye çalışın.

LingQ APK İndir

Piyasada bulunan diğer dil öğrenme uygulamalarıyla hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. İnteraktif öğrenme, kapsamlı ilerleme takibi, çevrimdışı çalışmalar, güçlü yapay zeka ve kullanıcı dostu arayüzü LingQ uygulamasının öne çıkan özelliklerindendir.

Eğer siz de yabancı dil öğrenme konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, LingQ APK indirin ve her zaman, her yerde dil öğrenin!

LingQ - Dil Öğrenme Uygulaması Özellikleri