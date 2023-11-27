Link to Windows
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 99 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Link to Windows, telefonunuzdaki aramaları, mesajları, bildirimleri ve birçok şeyi bilgisayarınızdan yönetmenize olanak tanıyor.
Telefonunuzu adeta bilgisayarlarınızda kullanabildiğiniz Link to Windows uygulamasında, telefonunuzda kullandığınız birçok şeye anında bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için ücretsiz bir şekilde Link to Windows'u telefonunuza indirin ve bilgisayarınızdaki uygulamayla eşleştirin.
Mesajlarınızı görüntülemek, aramaları yanıtlamak, bildirimlerinize erişmek ve daha fazlasını yapmak için tek yapmanız gereken Windows Bağlantısı uygulamasını kullanmak olacaktır. Telefonunuzdaki genel işlemleri yapmanız haricinde, telefonunuzdaki fotoğraflara kolayca ulaşabilirsiniz. Akıllı cihazınıza dokunmadan, bilgisayarınızın üzerinden fotoğraflarınıza erişin, düzenleyin ve paylaşın.
Link to Windows İndir
Tüm bunların haricinde, sık kullandığınız uygulamalara da Link to Windows üzerinden erişebiliyorsunuz. Kullanıcıya büyük kolaylık sunan Link to Windows'u indirerek, siz de telefonunuza elinizi sürmeden birçok işlemi Windows PC aracılığıyla yapabilirsiniz.
Link to Windows Özellikleri
- Bilgisayarınızdan aramalara cevap verin ve arama yapın.
- Android telefonunuzun bildirimlerini ve kısa mesajlarını PC'niz üzerinden yönetin.
- Halihazırda kullanmakta olduğunuz uygulamalara bilgisayarınızdan erişin.
- Fotoğraflarınızı, telefonunuza dokunmadan bilgisayarınızda görüntüleyin.
- Dosyalarınızı kolay bir şekilde aktarın.