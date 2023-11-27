Link to Windows, telefonunuzdaki aramaları, mesajları, bildirimleri ve birçok şeyi bilgisayarınızdan yönetmenize olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Telefonunuzu adeta bilgisayarlarınızda kullanabildiğiniz Link to Windows uygulamasında, telefonunuzda kullandığınız birçok şeye anında bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için ücretsiz bir şekilde Link to Windows'u telefonunuza indirin ve bilgisayarınızdaki uygulamayla eşleştirin.

Mesajlarınızı görüntülemek, aramaları yanıtlamak, bildirimlerinize erişmek ve daha fazlasını yapmak için tek yapmanız gereken Windows Bağlantısı uygulamasını kullanmak olacaktır. Telefonunuzdaki genel işlemleri yapmanız haricinde, telefonunuzdaki fotoğraflara kolayca ulaşabilirsiniz. Akıllı cihazınıza dokunmadan, bilgisayarınızın üzerinden fotoğraflarınıza erişin, düzenleyin ve paylaşın.

Link to Windows İndir

Tüm bunların haricinde, sık kullandığınız uygulamalara da Link to Windows üzerinden erişebiliyorsunuz. Kullanıcıya büyük kolaylık sunan Link to Windows'u indirerek, siz de telefonunuza elinizi sürmeden birçok işlemi Windows PC aracılığıyla yapabilirsiniz.

Link to Windows Özellikleri