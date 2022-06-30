Lost Survivors ile sürükleyici bir hayatta kalma oyununu deneyimleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

InnoGames GmbH tarafından geliştirilen Lost Survivors apk indir, Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlandı. Oldukça başarılı grafik açılarına sahip olan yapım, rengarenk içerikleri ile oyuncuları tatmin etti. Yıllardır Android platformunda ücretsiz olarak oynanan başarılı yapım, adada hayatta kalmaya çalışan genç bir kampçının hayatını konu alıyor. Herhangi bir internet bağlantısı olmadan oynanabilen başarılı oyun, zengin içeriklerine ek olarak kusursuz grafik açılarına da sahip.

Egzotik canlılarında yer aldığı yapım içerisinde İngilizce dil desteği yer alıyor. Google Play üzerinde 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip olan Lost Survivors apk, günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Lost Survivors APK Özellikleri

Ücretsiz oynanış,

Zengin içerik,

Farklı görevler,

Hayatta kalma temalı oynanış,

Eğlenceli ses efektleri,

Tek oyunculu bir oynanış,

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Lost Survivors apk yükle, günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Zengin içeriği ile oyunculara adada hayatta kalma temalı bir oynanış sunan mobil yapım, oyunculara farklı görevleri de başarma fırsatı veriyor. Eğlenceli ses efektleri ile oyuncuları görevleri yapmaya iten mobil oyun, basit bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Oyun içerisinde oyunculara farklı görevlerin yanı sıra farklı ödüllerde sunuyor. Oyuncular bu ödülleri oyunun gidişatına göre kullanabiliyorlar. Sık sık güncellemeler de alan yapım, farklı karakterlere de sahip olacak. Oyuncular zengin içerik eşliğinde hayatta kalabilmek için barınak inşa edecek, beslenmek için yiyecekler toplayacak ve görevleri başarmaya çalışacaklar.

Lost Survivors APK İndir

Oynaması ücretsiz olarak Google Play üzerinde lansmana çıkan Lost Survivors apk, başarılı gidişatı ile sürekli yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor. Rengarenk bir dünyaya ev sahipliği yapan oyun, Google Play üzerinde aldığı olumlu geri bildirimler ile rakiplerini geride bırakıyor. Yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.