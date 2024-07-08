Lovely Pet APK, Android cihazlarınızda evcil hayvan bakmanıza olanak tanıyan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hiç sanal bir evcil hayvanınız olabileceğini düşündünüz mü? Lovely Pet APK, tatlı ve büyüleyici köpeklere arkadaşlık etmeniz için sizlere sunuluyor. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu yapımda hayvanınızla oyunlar oynayın, onları besleyin ve susadığında su verin!

Bir köpeğe bakmanın nasıl olduğunu sanal bir ortam da simüle eden Lovely Pet'te, günlük görevleri yerine getirin ve hayvanınızı hayatta tutun. Günün belirli bir kısmında oyuna girmeniz yetecektir. En sevdiği yiyeceklerle besleyin, su verin ve onunla oyunlar oynayın. Yeteri kadar yorulduğunda uyutarak, yeni gün için hazırlayabilirsiniz.

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Sade ve mükemmel bir görselliğe sahip olan bu yapımda, stresinizi rahatlıkla atabilirsiniz. Köpeğinizi besleyip, günlük görevleri tamamladıktan sonra puanlar kazanacaksınız. Bu puanları gerçek hayatta paraya çevirebilir ve kullanabilirsiniz.

Siz de Lovely Pet APK indirin ve mobil cihazlarınızda evcil hayvan sahibi olun.

Lovely Pet Oyunu Özellikleri