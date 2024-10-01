Low-Budget Repairs, düşük bütçeli tadilat işleri yaparak en hızlı şekilde para kazanmanızı sağlayan eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Şimdi indir, karına kar kat!

Kemal Tavus - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gray2RGB tarafından geliştirilen ve yayımlanan Low-Budget Repairs, oyuncuları düşük bütçeli bir tamirci olarak 1990'lar Polonya’sına götüren eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Oyuncular, apartman dairelerinde en hızlı ve ucuz şekilde tadilatlar yaparak kar elde etmeye çalışırlar. Her gün yeni bir tamir göreviyle karşılaşan oyuncular, boya yaparken suyla karıştırmaktan, yamuk döşenen fayanslara kadar birçok eksik ve düşük kalite çözümle işleri bitirirler. Amacınız müşteriyi hızlıca memnun etmek ve kazancınızı maksimize etmek.

Oyun gerçekçi mekanikler yerine daha mizahi bir yaklaşımla düşük maliyetli çözümleri teşvik eder. Örneğin, mobilyaların kapıdan geçmemesi durumunda pencereden atarak çözüm bulabilir veya sorunları göz ardı ederek hızlıca iş teslimi yapabilirsiniz. Bu tür esprili ve yaratıcı çözümler, oyunun mizahi yönünü öne çıkarıyor ve oyunculara keyifli bir deneyim sunuyor. Ayrıca her işin farklı zorluklar içerdiği ve her kararda oyuncuların başına iyi ya da kötü sürprizler geldiği dinamik bir oynanış sunuluyor.

Low-Budget Repairs, tadilat ve tamirat işlerine farklı bir açıdan yaklaşarak eğlenceli ve basit bir oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Hem gündelik oyuncular hem de simülasyon oyunlarına ilgi duyanlar için ideal bir yapım. Grafiksel olarak stilize edilmiş ve atmosferik bir tasarıma sahip Low-Budget Repairs oyunculara 1990'ların Polonya'sını hissettiriyor.

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Low-Budget Repairs indirilmeye henüz açılmadı ancak oyunun Steam sayfasına giderek Low-Budget Repairs’i istek listesine ekleyebilirsiniz.

Low-Budget Repairs Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1st gen / Intel Core i5 7. nesil

: AMD Ryzen 5 1st gen / Intel Core i5 7. nesil Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 580 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 580 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Depolama: 30 GB kullanılabilir alan



