Lumii APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından birisidir.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarına ücretsiz bir şekilde indirebildiğiniz Lumii APK, fotoğraflarınızı düzenlemenize ve sanatsal çalışmalara imza atmanıza olanak tanıyor. Herhangi bir profesyonel beceriye sahip olmadan kolayca fotoğraflarınızı düzenleyip, yeni efektlerle süsleyebilirsiniz.

Fotoğraf Düzenleyici - Lumii APK İndir

Fotoğraflarınıza özel filtreler ekleyebilirsiniz. İsterseniz arka planınızda oynamalar yaparak, yeni arka planlar veya resimler ekleyebilirsiniz. 100'den fazla kamera efekti, TikTok efekti, glitch efekti ve aklınıza gelebilecek birçok şeyi fotoğraflarınıza ekleyebilirsiniz.

Photo Editor Lumii APK içerisinde profesyonel düzenleme araçları sayesinde, eğriler ve renkleri içeriklerinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızın üzerlerine metin ekleyebilir ve çok sayıda yazı tipini seçebilirsiniz. Eğer bir fotoğraf düzenleyicisi arıyorsanız, Lumii APK indirin ve fotoğraflarınıza farklı bir hal aldırın.

Mükemmel efektleri veya filtreleri içeriklerinize eklerken çok zorlanmayın. Lumii APK'daki kullanıcı dostu arayüz sayesinde, işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Lumii Android Özellikleri