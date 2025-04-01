Kendi süpermarketinizin yönetimini elinize alacağınız Luxury Supermarket Simulator'da, mağazanızı dekore edin, ürün tedarik edin ve müşterilerinize en iyi fiyattan satın!

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Luxury Supermarket Simulator, oyuncuların kendi süpermarketini oluşturabileceği bir simülasyon oyunudur. Farklı ürünleri tedarik edip müşterilerle buluşturacağınız bu oyunda, kendi lüks süpermarketinizi yöneterek taze meyve ve sebzelerden premium şarküteri ürünlerine, deniz ürünlerinden atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunabilirsiniz.

Mağazanızı mobilya ve diğer dekor ürünleriyle özelleştirerek, hayalinizdeki süpermarketi sanal ortamda oluşturabilirsiniz. Renkleri, rafların yerini, hangi ürünleri satacağınızı ve daha birçok şeyi siz belirleyin.

Luxury Supermarket Simulator İndir

MB Games tarafından geliştirilen Luxury Supermarket Simulator, pek yakında erken erişim sürümüyle birlikte oyuncuların karşısına çıkacaktır. Oyuncuların geri bildirimleri doğrultusunda oyunu geliştirmeyi planlayan ekip, şimdiden görseller ve tanıtım videosuyla birlikte tatmin edici bir simülasyon deneyimi yaşatmaya aday gibi gözüküyor.

2025 yılı içerisinde çıkış yapması planlanan Luxury Supermarket Simulator'ı indirin ve siz de kendi süpermarketinizi istediğiniz şekilde oluşturun. Kasiyerlikten temizliğe, ürün tedarik etmekten dekorasyona kadar her şeyi siz planlayın!

Luxury Supermarket Simulator Sistem Gereksinimleri