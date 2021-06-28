Malwarebytes Browser Guard, çevrimiçi güvenlik ve gizliliğinizi koruyan Google Chrome tarayıcı uzantısıdır.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Malwarebytes Browser Guard, en hızlı ve en güvenli internette gezinme deneyimi sunar. Can sıkıcı reklamları ve diğer istenmeyen içerikleri filtrelerken takipçileri ve kötü amaçlı web sitelerini engeller. Ayrıca teknik destek dolandırıcılıklarını tespit edip engelleyebilen dünyanın ilk tarayıcı eklentisidir. Chrome tarayıcıya ücretsiz indirebileceğiniz bu uzantıyla internette dört kata kadar daha hızlı gezinirsiniz.

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Malwarebytes Browser Guard, reklamları ve diğer istenmeyen içerikleri engelleyerek web sayfalarının görüntülenmez hızını artırır, daha temiz bir deneyim ve artırılmış bant genişliği sağlar. Tarayıcı kilitleyicileri, tarayıcı korsanları ve dolandırıcıların sizi parasız bırakmak için kullandıkları korkutma taktiklerini belirler ve korur. İnternette sizi takip eden ve sizi tekrar tekrar aynı reklamlarla hedefleyen izleyicileri engeller. Kötü amaçlı yazılım içeren web sayfalarını engeller, tarayıcı içi istenmeyen kripto para madencilerini ve diğer kötü amaçlı içeriklerin yüklenmesini durdurur.