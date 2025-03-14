Zincir marketlerde indirimli alışveriş yapabileceğiniz MarketPuan APK'da, puan kazanın ve hediye çeklerine sahip olun. Marketlerin broşürlerini inceleyin, günlük görevleri yerine getirin ve en yüksek puanı kazanmaya çalışın!

Berkcan Aktürk - 38 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcılara indirimli alışveriş desteği sunan MarketPuan APK, alışveriş keyfinizi ikiye katlayacak eğlenceli bir alışveriş uygulamasıdır. Uygulama içerisinde herhangi bir online sipariş desteği bulunmamaktadır. Bunun yerine broşürleri inleyerek, uygulama içerisindeki görevleri yerine getirerek ve eğlenceli oyunlarda başarı göstererek çeşitli puanlar kazanabilirsiniz.

MarketPuan uygulamasında yapacağınız ön önemli şey, adından da anlayacağınız üzere puan kazanmaktır. Puanlar kazanarak hediye çekleri satın alabilir, alışverişlerinizde bu çekleri kullanabilir ve ürünleri daha hesaplı halde satın alabilirsiniz.

Sadece puan ve hediye kazanmak değil, aynı zamanda zincir marketlerin o günkü broşürlerini de inceleyebilirsiniz. İncelediğiniz her broşür ve tanıtım afişinde puan kazanın. MarketPuan APK'da ne kadar çok inceleme ve çeşitli görevleri yaparsanız, aynı oranda puan kazanmanız mümkündür.

MarketPuan APK İndir

MarketPuan APK, kullanıcı dostu arayüzüyle birlikte tüm görevleri e broşürleri basit bir şekilde sunuyor. Uygulamaya kayıt olduktan sonra puan kazanmaya başlayabilir ve diğer kullanıcılarla yarışabilirsiniz. Sıralama sistemini de içerisinde barındıran MarketPuan, sizlere sıralamanıza göre hediyeler vermektedir.

Market alışverişlerinizi daha hesaplı hale getirmek istiyorsanız, MarketPuan APK indirin ve binlerce kişi arasında en iyi sıralamayı yapın!

MarketPuan Uygulaması Özellikleri