İstediğiniz malzemeleri karıştırarak kendi maskenizi yaratabildiğiniz Mask Mixture: ASMR Makeover, eğlenceli bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rahatlatıcı ASMR sesleri, göz alıcı grafiği ve sınırsız malzemeleriyle istediğiniz kadar maske üretebileceğiniz Mask Mixture: ASMR Makeover, cilt bakımına ilgisi olanlar için harika bir 3D güzellik salonu simülasyonudur.

Artık sivilcelere, aknelere, şişliklere elveda! Bu güzellik atölyesinde A vitamininden C vitaminine kadar her şey mevcut. Hindistan cevizi, avokado, salatalık gibi çokça doğal malzeme elinizin altında. Cildinizin neye ihtiyacı olduğunu bulun ve buna göre kendi özgün maskenizi tasarlayın. Güzelliğinizi zirveye çıkarın ve kendinize meydan okuyun.

Dilediğinizi yaratığınız bu atölyede, tabii ki müşterilerinize şaka yapabileceğiniz malzemeler de mevcut. Maskelerinize kola, zehir veya biber ekleyerek müşterilerinizin ciltlerini yakabilirsiniz. Her şey sizin hayal gücünüze ve eğlencenize kalmış.

Mask Mixture: ASMR Makeover İndir

Yüz maskenizi yapmak için en sevdiğiniz cilt malzemelerini belirlemelisiniz. Seçtiğiniz malzemeleri karıştırmalı, iyi bir karışım elde etmeli ve müşterilerinizde denemelisiniz. Müşterilerinizin sorunlarını çözebilecek bir şaheser yaratmak istiyorsanız, oyundaki adımları izleyin ve rahatlayıcı ASMR ses efektleriyle keyifli bir oyun deneyimi yaşayın.

Güzellik salonundaki dilediğiniz malzemeleri kullanarak cilt tiplerine uygun maskeler yaratmak istiyorsanız, Mask Mixture: ASMR Makeover indirin ve müşterilerinizin cildine iyi bakın.

Mask Mixture: ASMR Makeover Özellikleri