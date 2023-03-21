Maximum Mobil APK

Maximum Mobil uygulaması, İş Bankası kart sahipleri için kredi kartı işlemlerinden sinema bileti almaya birçok işlemi kolaylaştırıyor.

Erkan Calp - 5 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

İş Bankası Maximum Mobil uygulaması, kredi kartı işlemleri, sinema bileti alma, alışveriş kampanyaları, fatura ödeme ve daha fazla özelliği tek bir yerde sunuyor. İş Bankası kartı sahibiyseniz iPhone’unuzda kesinlikle olması gereken bir uygulama.

Parakod uygulaması yerine geçen Maximum Mobil, İş Bankası kartı sahiplerinin kullanabildiği, bankaya gitmeden birçok işlemi yapma kolaylığı sunan, yeni teknolojileri destekleyen bir uygulama. Kredi kartı yönetiminden faturalarınızı ödemeye, tüm sektörlerdeki fırsat ve indirimleri takip etmekten Cinemaximum sinema bileti satın almaya birçok işlemi yerinizden kalkmadan yapabiliyorsunuz.

Mağaza ve e-ticaret sitelerinde yapılan alışverişler için temassız ve QR kod ile ödeme gibi yeni teknolojileri de kullanıma sunan Maximum Mobil uygulamasını açtığınızda Fırsatlar, Ödemeler ve Kartlarım olmak üzere üç sekme karşınıza çıkıyor: