Maximum Mobil APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,544
- Üretici Türkiye İş Bankası A.Ş.
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Maximum Mobil APK uygulaması, İş Bankası kart sahiplerinin kullanabildiği, kredi kartı işlemlerinden Cinemaximum sinema bileti satın almaya kadar birçok özellikle dolu.
Maximum Mobil uygulaması, İş Bankası kart sahiplerinin kullanabildiği, kredi kartı işlemlerinden Cinemaximum sinema bileti satın almaya kadar birçok özellikle dolu.
İş Bankası kart sahibiyseniz Maximum Mobil uygulaması Android telefonunuzda kesinlikle olmalı. Alışveriş fırsatları ve kampanyalarını inceleme/katılma, kredi kartı harcama detayları ve işlemleri (taksitlendirme, erteleme), mobil temassız veya QR ile ödeme, sinema bileti alma, kredi kartı limiti yükseltme ve daha pek çok işlemi telefonunuzdan hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.
İş Bankası Maximum Mobil Uygulaması Özellikleri:
- Kartınızla ilgili çok sayıda işlemi şubeye gitmeden, çağrı merkezini aramadan yapabiliyorsunuz. Kartlarım menüsünden kredi kartınızla harcama detaylarını (nerede ne kadar harcadığınız) görebiliyor ve kredi kartı borcunuzu hızlıca ödeyebiliyorsunuz. Kredi kartı harcamalarınızı taksitlendirme veya erteleme işlemi de yapabiliyorsunuz. Kredi kartınızın limitini yükseltme, hesap kesim tarihi ve puan bilgilerini görme şansına da sahipsiniz. İş Bankası kartınız yoksa kart başvurusu da yapabiliyorsunuz.
- Ödemeler menüsü altından yanınızda kredi kartınız olmadığı vakit mağaza veya e-ticaret sitesinde QR kod ile veya NFC uyumlu Android telefona sahipseniz temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca Maximum Mobil ile anlaşmalı kurumların faturalarını da ödeyebiliyorsunuz.
- Fırsatlar menüsü altında İş Bankası kartınıza özel tüm kampanyaları takip edebiliyor, kolayca katılabiliyorsunuz. Tüm sektördeki fırsat ve indirimleri kontrol edebilmenin yanı sıra Cinemaximum sinemalarında gösterime giren filmlere göz atıp, kart bilgilerinizi girmeden sinema biletinizi hızlıca alabiliyorsunuz.
Maximum Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 392
- DOSYA BOYUTU 115.00 MB
- Üretici Türkiye İş Bankası A.Ş.
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Maximum Mobil uygulaması, İş Bankası kart sahipleri için kredi kartı işlemlerinden sinema bileti almaya birçok işlemi kolaylaştırıyor.
İş Bankası Maximum Mobil uygulaması, kredi kartı işlemleri, sinema bileti alma, alışveriş kampanyaları, fatura ödeme ve daha fazla özelliği tek bir yerde sunuyor. İş Bankası kartı sahibiyseniz iPhone’unuzda kesinlikle olması gereken bir uygulama.
Parakod uygulaması yerine geçen Maximum Mobil, İş Bankası kartı sahiplerinin kullanabildiği, bankaya gitmeden birçok işlemi yapma kolaylığı sunan, yeni teknolojileri destekleyen bir uygulama. Kredi kartı yönetiminden faturalarınızı ödemeye, tüm sektörlerdeki fırsat ve indirimleri takip etmekten Cinemaximum sinema bileti satın almaya birçok işlemi yerinizden kalkmadan yapabiliyorsunuz.
Mağaza ve e-ticaret sitelerinde yapılan alışverişler için temassız ve QR kod ile ödeme gibi yeni teknolojileri de kullanıma sunan Maximum Mobil uygulamasını açtığınızda Fırsatlar, Ödemeler ve Kartlarım olmak üzere üç sekme karşınıza çıkıyor:
- Fırsatlar menüsü altında alışveriş yapmayı sevenler için fırsat ve indirimlerin yanı sıra vizyon filmleri (kart bilgilerini girmeden sinema bileti satın alabiliyorsunuz) gösteriliyor.
- Ödemeler menüsü altından Maximum Mobil ile anlaşmalı kurumların faturalarını ödeyebiliyor ve kartınız yanınızda olmasa dahi mağaza veya e-ticaret sitelerinden alışveriş yapabiliyorsunuz.
- Kartlarım menüsünden de İş Bankası kartlarınızla ilgili birçok işlemi (harcama detaylarını görme, hesap kesim tarihi ve puan bilgilerini kontrol etme, borç ödeme, şifre değiştirme, limit yükseltme gibi) bankaya gitmeden/müşteri hizmetlerini aramadan kolay, hızlı ve de güvenli şekilde yapabiliyorsunuz.