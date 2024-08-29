MEMORIAPOLIS
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.86 GB
- Üretici 5PM Studio
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Oyunculara şehir kurma deneyimini farklı çağlarda yaşatan MEMORIAPOLIS, simülasyon-strateji oyunları arasında yerini alıyor.
MEMORIAPOLIS, oyuncuları unutulmuş şehirde zaman yolculuğuna çıkaran bir şehir kurma oyunudur. 5PM tarafından geliştirilen bu oyun, oyunculara kurgusal bir dünyada unutulmuş anıları keşfetme fırsatı sunuyor. Tam tamına 2500 yıllık bir zaman aralığını kapsayan MEMORIAPOLIS oyununda, kültürünüzü seçin, kaynakları yönetin ve tarihi olaylarla yüzleşin.
Görsel olarak etkileyici bir tasarıma sahip olan oyun, neon ışıklarının aydınlattığı dar sokaklar, eski model bilgisayarlar ve nostaljik teknolojilerle dolu bir şehir manzarası sunuyor. Oyuncular, karmaşık bulmacaları çözerek ve gizemli karakterlerle etkileşime girerek bu şehri keşfetmeye başlıyorlar.
Dikkatlice tasarlanmış seviyeleri ve sürükleyici hikayesiyle, hem bulmaca hem de hikaye odaklı deneyimler arayanlar için ideal bir seçenek diyebiliriz.
MEMORIAPOLIS İndir
Şehrinizin temellerini atın; mahalleler, binalar, yollar ve aklınıza ne geliyorsa inşa edin. Tabii ki tüm bunları yaparken kaynaklarınızı da iyi analiz etmeniz gerekmektedir.
Siz de simülasyon-strateji oyunlarından keyif alıyorsanız, kesinlikle MEMORIAPOLIS indirin ve farklı çağların imparatoru olun!
MEMORIAPOLIS Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD RYZEN 7 5800 X veya Intel eşdeğeri
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 1060 veya AMD eşdeğeri
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan