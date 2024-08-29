Oyunculara şehir kurma deneyimini farklı çağlarda yaşatan MEMORIAPOLIS, simülasyon-strateji oyunları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MEMORIAPOLIS, oyuncuları unutulmuş şehirde zaman yolculuğuna çıkaran bir şehir kurma oyunudur. 5PM tarafından geliştirilen bu oyun, oyunculara kurgusal bir dünyada unutulmuş anıları keşfetme fırsatı sunuyor. Tam tamına 2500 yıllık bir zaman aralığını kapsayan MEMORIAPOLIS oyununda, kültürünüzü seçin, kaynakları yönetin ve tarihi olaylarla yüzleşin.

Görsel olarak etkileyici bir tasarıma sahip olan oyun, neon ışıklarının aydınlattığı dar sokaklar, eski model bilgisayarlar ve nostaljik teknolojilerle dolu bir şehir manzarası sunuyor. Oyuncular, karmaşık bulmacaları çözerek ve gizemli karakterlerle etkileşime girerek bu şehri keşfetmeye başlıyorlar.

Dikkatlice tasarlanmış seviyeleri ve sürükleyici hikayesiyle, hem bulmaca hem de hikaye odaklı deneyimler arayanlar için ideal bir seçenek diyebiliriz.

MEMORIAPOLIS İndir

Şehrinizin temellerini atın; mahalleler, binalar, yollar ve aklınıza ne geliyorsa inşa edin. Tabii ki tüm bunları yaparken kaynaklarınızı da iyi analiz etmeniz gerekmektedir.

Siz de simülasyon-strateji oyunlarından keyif alıyorsanız, kesinlikle MEMORIAPOLIS indirin ve farklı çağların imparatoru olun!

MEMORIAPOLIS Sistem Gereksinimleri