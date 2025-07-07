Merge Fellas APK, farklı nesneleri birleştirerek puan kazandığınız bir Android bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 49 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ücretsiz bulmaca oyunları arasında yer alan Merge Fellas APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eşleştirme bulmaca oyunudur. Oyunculara basit bir oynanış deneyimi sunan Merge Fellas oyununda, kutu içerisindeki nesneleri birleştirmeye çalışıyorsunuz.

Ünlü İtalyan memleri, hayvan modellemeleri ve daha birçok farklı nesne ile bulmaca oynayabilirsiniz. Merge Fellas APK'nın oynanışına bakacak olursak; kutu içerisindeki nesneleri birleştirerek puan kazanmaya çalışıyorsunuz. Puan kazanmak istiyorsanız, kutuya yeni bir nesne ekleyin ve kutuda halihazırda bulunan nesneyle eşleştirmeye çalışın. Eğer doğru nişan alırsanız, birleşecek ve büyüyecektir.

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İstediğiniz her yerden internetsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyun, farklı modlara da ev sahipliği yapmaktadır. Lakin bu modlar, oyunun mekaniklerini değil, sadece kullanacağınız nesneleri değiştiriyor. Farklı nesnelerle atışlar yapabilir ve birleştirerek en fazla puanı yapmaya çalışabilirsiniz.

Tüm eşleştirmeleri yaptıktan sonra kutu içerisinde tek ve büyük bir nesne oluşturacaksınız. Amacınız dev bir kapibara yaratmak.

Siz de eğlenceli ve aynı zamanda bağımlılık yaratan bir bulmaca deneyimi yaşamak istiyorsanız, Merge Fellas APK indirin ve farklı nesneleri birleştirerek nihai sona ulaşmaya çalışın!

Merge Fellas Oyunu Özellikleri