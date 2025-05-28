Yoğun bir metro istasyonunun içerisindeki marketi yönettiğiniz Metro Mini Market Simulator, sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Metro Mini Market Simulator, kendi marketinizi oluşturabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Metro istasyonundaki mini bir marketin işletmesini alacağınız bu oyunda, eğlenceli içerikler sayesinde keyif alacak ve başarılı bir işletmenin yolunu açacaksınız.

Marketinizi yönetin, ürünler tedarik edin ve müşterilerinize iyi fiyattan satarak işletmenizi büyütün. Ürün çeşitliliği Metro Mini Market Simulator'daki en önemli şeylerden birisidir. Giderek ürünlerinizin çeşitliliğini artırın, raflarınızı dizin ve birkaç temel ürüne öncelik verin.

Zamanla satışlarınızı artırmak ve işinizi büyütmek için sadece yiyecek ve içecek değil, aynı zamanda dergiler, ekipmanlar veya mutfak aletleri gibi araçlar da satabilirsiniz.

Metro Mini Market Simulator İndir

Metro Mini Market Simulator, oyunculara sadece al-sat deneyimi sunmakla kalmıyor. Marketinizi dekore edebilir, kasa kısmının yönetimini elinize alın ve metro istasyonundaki en güzel market olma yolunda ilerleyin..

Siz de Metro Mini Market Simulator indirin ve hayalinizdeki marketi metro istasyonunun dar alanında oluşturun!

Metro Mini Market Simulator Sistem Gereksinimleri