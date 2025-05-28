Metro Mini Market Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Altai Entertainment
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Yoğun bir metro istasyonunun içerisindeki marketi yönettiğiniz Metro Mini Market Simulator, sürükleyici bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
Metro Mini Market Simulator, kendi marketinizi oluşturabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur. Metro istasyonundaki mini bir marketin işletmesini alacağınız bu oyunda, eğlenceli içerikler sayesinde keyif alacak ve başarılı bir işletmenin yolunu açacaksınız.
Marketinizi yönetin, ürünler tedarik edin ve müşterilerinize iyi fiyattan satarak işletmenizi büyütün. Ürün çeşitliliği Metro Mini Market Simulator'daki en önemli şeylerden birisidir. Giderek ürünlerinizin çeşitliliğini artırın, raflarınızı dizin ve birkaç temel ürüne öncelik verin.
Zamanla satışlarınızı artırmak ve işinizi büyütmek için sadece yiyecek ve içecek değil, aynı zamanda dergiler, ekipmanlar veya mutfak aletleri gibi araçlar da satabilirsiniz.
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Metro Mini Market Simulator İndir
Metro Mini Market Simulator, oyunculara sadece al-sat deneyimi sunmakla kalmıyor. Marketinizi dekore edebilir, kasa kısmının yönetimini elinize alın ve metro istasyonundaki en güzel market olma yolunda ilerleyin..
Siz de Metro Mini Market Simulator indirin ve hayalinizdeki marketi metro istasyonunun dar alanında oluşturun!
Metro Mini Market Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşlemci: İ5 7th
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 1050
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan