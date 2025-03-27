Microsoft Family Safety APK, Aileniz için dijital sağlık uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Erkan Calp - 13 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft Family Safety APK, dijital sağlık uygulaması. Microsoft Aile Güvenliği ile aileinizin çevrimiçi ve çevrimdışı güvende kalmasına yardımcı olun. Microsoft Aile Güvenliği uygulaması, sevdiklerinizi dijital ve fiziksel güvenlikle korumanızı sağlar. Çocuklarınızla çevrimiçi ve gerçek dünyada sağlıklı alışkanlıklar geliştirme hakkında konuşmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Microsoft Family Safety ile çocuklarınıza öğrenme ve büyüme için özgürlük verirken ailenizin güvende kaldığını unutmayın.

Çocuklarınızın interneti keşfetmesi için güvenli bir alan oluşturun. Uygunsuz uygulamaları ve oyunları filtrelemek için ebeveyn denetimlerini ayarlayın ve Microsoft Edge’de çocuk dostu web sitelerine göz atmalarını sağlayın.

Çocuklarınızın ekran süresi aktivitelerini dengelemelerinee yardımcı olun. Android, Xbox veya Windows’ta belli uygulamalar ve oyunlar için sınırlar belirleyin. Veya Xbox ve Windows’taki cihazlarda ekran süresi sınırlarını ayarlamak için cihaz yönetimini kullanın.

Microsoft Family Safety APK İndir

Aileinizin dijital etkinliğini daha iyi anlamak için etkinlik takibini ayarlayın. Çevrimiçi etkinlik hakkında konuşmak için çocuklarınızın etkinliğini haftalık e-postada görüntüleyin.

Çevrimdışıyken bağlı kalmak için konum paylaşımını kullanın. Ailenizin nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmak ve konumunuzu paylaşmak için aile takibini kullanın. Ayrıca iş ve okul gibi sıklıkla gidilen yerleri keşfedin.

Siz de Microsoft Family Safety indirerek, aileniz için uygun filtreleri, sınırları ve izinleri ayarlayabilirsiniz.

Microsoft Family Safety Özellikleri