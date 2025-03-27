Microsoft Family Safety
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 141
- DOSYA BOYUTU 47 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Microsoft Family Safety APK, Aileniz için dijital sağlık uygulaması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Microsoft Family Safety APK, dijital sağlık uygulaması. Microsoft Aile Güvenliği ile aileinizin çevrimiçi ve çevrimdışı güvende kalmasına yardımcı olun. Microsoft Aile Güvenliği uygulaması, sevdiklerinizi dijital ve fiziksel güvenlikle korumanızı sağlar. Çocuklarınızla çevrimiçi ve gerçek dünyada sağlıklı alışkanlıklar geliştirme hakkında konuşmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Microsoft Family Safety ile çocuklarınıza öğrenme ve büyüme için özgürlük verirken ailenizin güvende kaldığını unutmayın.
Çocuklarınızın interneti keşfetmesi için güvenli bir alan oluşturun. Uygunsuz uygulamaları ve oyunları filtrelemek için ebeveyn denetimlerini ayarlayın ve Microsoft Edge’de çocuk dostu web sitelerine göz atmalarını sağlayın.
Çocuklarınızın ekran süresi aktivitelerini dengelemelerinee yardımcı olun. Android, Xbox veya Windows’ta belli uygulamalar ve oyunlar için sınırlar belirleyin. Veya Xbox ve Windows’taki cihazlarda ekran süresi sınırlarını ayarlamak için cihaz yönetimini kullanın.
Microsoft Family Safety APK İndir
Aileinizin dijital etkinliğini daha iyi anlamak için etkinlik takibini ayarlayın. Çevrimiçi etkinlik hakkında konuşmak için çocuklarınızın etkinliğini haftalık e-postada görüntüleyin.
Çevrimdışıyken bağlı kalmak için konum paylaşımını kullanın. Ailenizin nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmak ve konumunuzu paylaşmak için aile takibini kullanın. Ayrıca iş ve okul gibi sıklıkla gidilen yerleri keşfedin.
Siz de Microsoft Family Safety indirerek, aileniz için uygun filtreleri, sınırları ve izinleri ayarlayabilirsiniz.
Microsoft Family Safety Özellikleri
- Etkinlik raporları: Sağlıklı dijital alışkanlıklar geliştirin
- Ekran süresi: Ekran süresi dengesini bulun
- İçerik filtreleri: İçerik filtreleriyle güvenliği sağlayın
- Aile yeri takibi: Sevdiklerinizi bulun
Microsoft Family Safety
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4
- DOSYA BOYUTU 111 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Microsoft Family Safety, iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir dijital sağlık uygulamasıdır.
Microsoft Family Safety, iPhone’un ekran süresi uygulamasına benzer dijital sağlık ve fiziksel güvenlik uygulamasıdır. Ailenizin internette ve gerçek hayatta güvende kalmasına yardımcı olan Microsoft Aile Güvenliği iOS uygulaması, ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkıyor Çocuğunuzun ve ailenizin online offline güvende tutmak için hemen Microsoft Family Safety uygulamasını indirin.
Microsoft Family Safety (Microsoft Aile Güvenliği), hem sizin hem de ailenizin sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesine ve sevdiklerinizi korumanıza yardımcı olur.
Ekran süresi, ziyaret edilen web siteleri, çocuklarınızın aradığı terimler gibi ailenizin dijital etkinliklerinin özetini edinin; böylece çevrimiçi kullanım konusunda onlarla konuşabilirsiniz. Ekran süresi sınırları ayarlayın. Çocuklarınız çevrimiçi öğrenme gibi etkinlikler için cihazları daha uzun süre kullanıyorsa belirli uygulamalarla veya oyunlarla ilgili sınırlamalar ayarlayabilirsiniz.
Microsoft Family Safety İndir
Çocuklarınızın çevrimiçi ortamı keşfetmeleri için güvenli bir alan oluşturun. Yetişkinlere yönelik içeriği engellemek için web ve arama filtreleriyle sağlıklı sınırlar belirleyin ve Microsoft Edge’de göz atmayı çocuklara uygun web siteleriyle sınırlandırın.
Ayrı olduğunuzda bile bağlı kalın. Konum paylaşımlı bir harita üzerinde sevdiklerinizi görün ve aile üyelerinizin nerede olduğunu bir bakışta anlamak için en çok ziyaret ettikleri yerleri kaydedin.
Microsoft Family Safety Uygulaması Özellikleri
- Ekran süresi ve çevrimiçi kullanım etkinlik günlüğü
- Etkinliğin haftalık e-posta özeti raporu
- Günlük program yönetimi ile ekran sınırı ayarları
- Uygunsuz uygulamaları ve oyunları engelleme
- Ailenizi bulmak için GPS konum takibi
- Dışarıdayken konum paylaşımı
- Kullanıcı dostu arayüz