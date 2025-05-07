Robotik karıncalardan oluşan bir koloni kurduğunuz Microtopia, yerin altındaki tüm yönetimi oyunculara bırakmaktadır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cordyceps Collective tarafından geliştirilen Microtopia, robot karıncalardan oluşan bir koloni kurmaya çalıştığınız simülasyon oyunudur. Oldukça eşsiz ve kapsamlı bir yapıya sahip olan bu koloni kurma oyununda, ulaşımdan kaynak üretimine kadar her şeyi siz üstleneceksiniz.

Microtopia'da oyuncular, karıncaların hareketlerini feromon yolları aracılığıyla yönlendirerek kaynak toplama, üretim ve kraliçeyi besleme gibi görevleri yapacaklar. Oyunda, karıncaların farklı özelliklerine göre sınıflandırılması için sensörler ve mantık kapıları da kullanılıyor. Bu sayede çeşitli karıncaları birbirinden ayırabilirsiniz.

Ayrıca, karıncalar çeşitli türlere terfi ettirilebilir. Uçan karıncalar, kazıcı karıncalar ve mucit karıncalar gibi sınıflara, karıncalar yetenek kazancıkça terfi eder.

Microtopia İndir

Teknoloji ağacı ilerledikçe yeni özellikler açılır ve oyuncular kolonilerini yeni adalara yayarak çeşitli biyomları keşfederler. Aslında oyunun amacı, genç kraliçeler üreterek yeni koloniler kurmaktır.

Koloni ve şehir kurma oyunlarını seven oyuncular, Microtopia'dan oldukça fazla keyif alacaklardır. Siz de Microtopia indirin ve kendi karınca koloninizi oluşturun!

Microtopia Sistem Gereksinimler