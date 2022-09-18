Mobil simülasyon oyunları arasına yeni katılan Milk Farm Tycoon APK ile süt imparatorluğu kurmaya çalışacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yepyeni bir iş oyunu olarak lansmana çıkan Farm Tycoon APK ile bir süt çiftliği inşa edecek ve pazarın en büyük çiftliğine sahip olmaya çalışacağız. Yapımda hayatını süt çiftliğinde geçirdikten sonra yaşlandığı için çiftlik hayatını bırakan bir büyükbabamız olacak. Lily isimli bir karakteri canlandıracağımız oyunda çiftliğin yönetimini devralacak ve bir süt imparatorluğu kurmaya çalışacağız. Küçük bir kasabada geçecek olan yapımda kendimize inekler alacak, onları besleyecek ve sütlerini çeşitli işlerde kullanmaya çalışacağız.

Farm Tycoon APK Özellikleri

Sütten çeşitli ürünler yapma,

Ürünleri pazarda satma,

Çeşitli karakterler,

İşçi yönetimi,

Çeşitli ipuçları,

Çevrimdışı oynama,

Ücretsiz,

Çiftliğimizi geliştirerek daha iyi bir hale getirmeye çalışacağımız oyunda birbirinden farklı inek çeşitlileri de yer alıyor. Oyunda inek çeşitleri arasından verimli olanları satın alacak, düzenli olarak süt vermelerini sağlayacağız. Ürettiğimiz sütlerden peynir, dondurma ve yoğurt gibi ürünler meydana getirebilecek ve bunları dünyanın dört bir yanına satabileceğiz. Üretkenliği artırmak için çeşitli yollara da başvuracağımız çiftlik simülasyon oyununda profesyonel işçilerde yer alacak. ihtiyacımız kadar olan işçileri de işe alacağımız simülasyon oyununda çalışanlarımızı terfi ettirecek ve işlerini daha iyi hale getirebilmelerini sağlayabileceğiz.

Çeşitli karakter ile de tanışma fırsatı bulacağız. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynayabileceğimiz yapım da keyifli anlar bizleri bekliyor. Hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Milk Farm Tycoon APK kitlesini artıracak gibi görünüyor.

Farm Tycoon APK İndir

Rengarenk içerikleri ve yükseltilebilir yapısı ile Google Play ve App Store'da lansmana çıkan Milk Farm Tycoon APK ücretsiz olarak dağıtılıyor. İlk incelemelerinde oldukça olumlu geri bildirimler alan Android simülasyon oyunu, keyifli bir oynanışa ev sahipliği yapıyor.