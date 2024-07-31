Mini Airways
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici CCC Games
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Mini Airways, oyunculara havaalanındaki hava trafik kontrolünü veren bir simülasyon oyunudur.
havacılığın büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyen oyuncular için tasarlanan Mini Airways, eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Havacılık dünyasına dair sevimli ve kapsamlı bir bakış açısı getiren oyun, kapsamlı içeriklere ve yönetim özelliklerine sahiptir..
Oyuncular, geniş bir havalimanındaki tüm yönetimi ellerine alıyorlar. Küçük uçaklardan büyük hava yollarına kadar birçok farklı araç ve ekipmanı yöneteceksiniz. Hava trafiğini yönetme, uçakları park etme ve yükleri taşıma gibi görevleri üstlenin.
Mini Airways İndir
Mini Airways, sadece hava trafiği yönetimini değil, aynı zamanda stratejik düşünmeyi ve organizasyon becerilerini de ön planda tutuyor. Çeşitli havaalanı görevlerini yerine getirirken karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelin ve farklı olayları deneyimleyin.
Genel olarak oyun, diğer yönetim simülasyonlarında olduğu gibi farklı bir bakış açısından havaalanı konseptine sahiptir. Siz de Mini Airways indirin ve bulunduğunuz havaalanının yönetiminin bır kısmını elinize alın. Tüm bunların yanı sıra oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyemek istiyorsanız, Prologue sürümünü de oynayabilirsiniz.
Mini Airways Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Window 1
- İşlemci: 2GHz or better
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: 1366x768 minimum resolution, post-2012 graphics hardware
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan