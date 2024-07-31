Mini Airways, oyunculara havaalanındaki hava trafik kontrolünü veren bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

havacılığın büyüleyici dünyasını keşfetmek isteyen oyuncular için tasarlanan Mini Airways, eğlenceli bir simülasyon oyunudur. Havacılık dünyasına dair sevimli ve kapsamlı bir bakış açısı getiren oyun, kapsamlı içeriklere ve yönetim özelliklerine sahiptir..

Oyuncular, geniş bir havalimanındaki tüm yönetimi ellerine alıyorlar. Küçük uçaklardan büyük hava yollarına kadar birçok farklı araç ve ekipmanı yöneteceksiniz. Hava trafiğini yönetme, uçakları park etme ve yükleri taşıma gibi görevleri üstlenin.

Mini Airways İndir

Mini Airways, sadece hava trafiği yönetimini değil, aynı zamanda stratejik düşünmeyi ve organizasyon becerilerini de ön planda tutuyor. Çeşitli havaalanı görevlerini yerine getirirken karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelin ve farklı olayları deneyimleyin.

Genel olarak oyun, diğer yönetim simülasyonlarında olduğu gibi farklı bir bakış açısından havaalanı konseptine sahiptir. Siz de Mini Airways indirin ve bulunduğunuz havaalanının yönetiminin bır kısmını elinize alın. Tüm bunların yanı sıra oyunu ücretsiz bir şekilde deneyimleyemek istiyorsanız, Prologue sürümünü de oynayabilirsiniz.

Mini Airways Sistem Gereksinimleri