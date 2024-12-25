Miside Game APK, oynadığınız oyunun içerisine daldığınız bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cep telefonunuzdan bir oyun oynadığınızı ve bir anda oyunun içerisine ışınlandığınızı düşünün. Miside Game APK'da, oynadığınız oyunun içerisine dalıyor ve anlam veremediğiniz korkutucu olaylara çözüm arıyorsunuz.

Başlangıçta kafası karışmış olan kahramanımız, olayların bu şaşırtıcı gidişatına son vermeye çalışmaktadır. Sersemlemiş karakter, yatak odasında bulunan cihazdaki görevleri yerine getirmeye çalışıyor.

Miside Game APK, ilerledikçe daha da derine inen bir yapıya sahiptir. Hikaye açısından büyük ölçüde özgün olan yapımda, karakterinize farklı bir kadın karakter eşlik etmektedir. Evin içerisinde bulunan bu karakter, oyunun anlamsızlığıyla birlikte size daha da korku katmaktadır.

Miside Game APK İndir

Oynanış açısından oldukça basit bir yapıda olan Miside Game, ses ve görsellikte de iyi bir iş sunuyor. Görsel açıdan her ne kadar basit bir yaşam simülasyonu olarak gözükse de, aksine bu açık renkli yapı psikolojik korkuyu etkili bir şekilde oyunculara yansıtıyor.

Siz de Miside Game APK indirin ve Android cihazlarınızda hem korku dolu hem de eğlenceli anlar yaşayın!

Miside Game Öne Çıkan Özellikleri