Modifiyeli Şahin Park Etme APK, oyunu farklı çevrelerde Şahin marka aracımızı kullanıyor ve drift yapıyoruz.

Emircan Erdoğan - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Modifiyeli Şahin Park Etme APK, android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyun, eğlenceli bir deneyim sunuyor. Ortalama kalitedeki grafikler biraz daha geliştirilmeye ihtiyaç duysa da genel olarak oyun başarılı. 9 farklı renk seçeneği ile oyunculara farklı araçlar sunan başarılı oyun, ücretsiz yapısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Modifiyeli Şahin Park Etme ve Drift Apk İndir

Modifiyeli Şahin Park Etme ve Drift, oyunculara eğlenceli bir deneyim sunan başarılı oyun, basit yapısı ile de her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Oyuncular dilerlerse akıllı telefonlarında dilerlerse de tabletlerinde Modifiyeli Şahin Park Etme ve Drift APK oyununu oynayabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirler. Oyunu hemen akıllı telefon ve tabletinize indirebilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Modifiyeli Şahin Park Etme Apk Özellikleri

Ücretsiz,

Android, iOS ve WinPhone sürümler,

Orta seviye grafikler,

Eğlenceli oynanış,

9 farklı renk seçeneği,

40 farklı bölüm,

Çeşitli engeller,

3 spoiler seçeneği,

Plaka değiştirme özelliği,

Farklı otoparklar,

Gerçekçi hasarlar,

Gelişmiş fizik tepkimeleri,

Modifiyeli Şahin Park Etme’de 9 farklı renk seçeneği, 3 spoiler seçeneği, plaka değiştirme özelliği, farklı otoparklar, gerçekçi hasarlar, gelişmiş fizik tepkimeleri, 40 farklı bölüm ve engeller. Oyunda yer alan 40 bölüm git gide zorlaşan bir yapıya sahip. İlk bölümler biraz daha alıştırma seviyesinde geçiyor. Git gide işler zorlaşıyor ve bölümleri geçebilmek için daha fazla beceri sergilememiz gerekiyor.

Oyundaki kontrol mekanizması sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Direksiyonu kullanarak aracımıza yön verebiliyor, gaz ve fren pedallarını kullanarak aracımıza hareket verebiliyoruz. Genel olarak başarılı bir çizgide ilerleyen Modifiyeli Şahin Park Etme, türün sevenleri tarafından keyifle oynanacaktır.