Monument Valley 2: Panoramic Edition ile birbirinden farklı bulmacaları çözebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yıllardır hem Android hem de iOS platformunda milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Monument Valley serisi yepyeni bir oyunu ile yeniden bilgisayar platformuna geldi. 2022'nin beklenen oyunları arasına adını yazdıran ve 12 Temmuz 2022'de lansmana çıkan Monument Valley 2: Panoramic Edition serinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapıyor. Basit eğlence oyunu olarak lansmana çıkan ve bünyesinde birbirinden farklı zorluğa sahip bulmacalara yer veren oyun, cazip fiyat etiketi ile oyuncuların da yüzünü güldürüyor. Aksiyon ve strateji kategorilerine de giren başarılı oyun, Steam üzerinde Windows oyuncuları tarafından 'çok olumlu' olarak ifade edildi. Bünyesinde Türkçe dahil olmak üzere 14 farklı dil desteği bulunduran oyun, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Monument Valley 2: Panoramic Edition Özellikleri

Türkçe dahil 14 dil desteği,

Tek oyunculu bir oynanış,

Birbirinden farklı zorluklara sahip yüzlerce bulmaca,

Eşsiz grafik açıları,

Keşfetmeye dayalı bir ortam,

Fantastik bir dünyaya ev sahipliği yapan Monument Valley 2: Panoramic Edition günümüzde Türkçe dil desteği ile oynanıyor. Serinin en zengin oyunu olarak adından söz ettiren yapım, eşsiz grafik açıları ile oyunculara hem eğlenceli hem de büyüleyici bir dünyayı keşfetme fırsatı veriyor. Yapım içerisinde oyuncular birbirinden farklı bulmacalar ile karşılaşacak ve ilerlemeye çalışacaklar. Oyunda ilerledikçe oyuncuların karşılarına çıkan bulmacalar hem daha zorlu hem de daha zengin bir yapıya sahip olacak. Ustwo Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Monument Valley 2: Panoramic Edition adından söz ettriyiro.

Monument Valley 2: Panoramic Edition İndir

Monument Valley serininin yeni oyunu olarak ifade dilen Monument Valley 2: Panoramic Edition, cazip fiyat etiketi ile Steam'de satışlarına devam ediyor.

Monument Valley 2: Panoramic Edition Minimum Sistem Gereksinimleri