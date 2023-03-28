iOS kullanıcılarına özel olarak geliştirilen Moodshot Foto Editor Effects, profesyonel düzeyde filtreleme ve düzenleme yapabiliyor.

Hasan Okçu - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobilde fotoğraf düzenleme ve efekt uygulama gibi işlemleri profesyonel bir şekilde yapmayı isteyenler, Moodshot ile tanışıyor. Bilgisayarla arası iyi olmayanlar için oldukça donanımlı bir şekilde geliştirilmiş olan uygulama ile üst düzey kaliteye sahip fotoğraf düzenleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Moodshot Foto Editor İndir

Moodshot'ta sonbahar, gün batımı, FalseColor (Rus Tonlaması), OrangeAndTeal, Infrared ve daha pek çok farklı efekt yer alıyor. Bu seçenekler arasından hem fotoğraf karesine hem de kişisel zevklere göre kolayca tercih yapılabiliyor.

iOS kullanıcılarına özel bir uygulama olarak geliştirilen Moodshot Foto Editor Effects, filtremele ve düzenleme konusunda fotoğrafları tüm sosyal medya hesaplarında paylaşabilme rahatlığı sağlıyor. Fotoğrafları tek tıkla profesyonel ve kaliteli bir görünüme kavuşturan uygulama, pratik hamlelerle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Kullanıma hazır filtreleri sayesinde fotoğraflarda kolayca değişiklik yapılabiliyor. Renkleri profesyonel hale getirerek fotoğrafları Instagram başta olmak üzere, Snapchat, TikTok ve YouTube'ta paylaşma şansı elde ediliyor.

Uygulama, galeride fotoğraflardan seçim yapma ve efekt uygulama imkanı tanırken aynı zamanda gerçek zamanlı kamera kullanarak da uygulama içi çekim yapma olanağı tanıyor. Uygulamada yer alan davet kodu paylaşıldığında her arkadaş için 3 shot kazanımı elde ediliyor. Ücretli filtreler bu shot'lar sayesinde ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.

Bu kodu sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcılar ise daha fazla veya sınırsız shot kazanabiliyor. Moodshot'ta isteyen kullanıcılar sadece shot satın alabiliyor ya da premium üyelik için aylık ya da yıllık planda kayıt yaptırabiliyor.

Moodshot Foto Editor Effects'e yakın zaman zamanda video kayıt özelliği de gelecek. Kamera filtreleri kullanılarak Reel, Short ve TikTok videoları çekilebilecek.

Moodshot Özellikleri