Moy 7 sanal bir evcil hayvanın bakımını üstlendiğiniz Android oyunu. Sanal evcil hayvan oyunu APK, eğlenceli bulmaca, arcade, yarış, gündelik mini oyunlar içeriyor.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Moy 7 APK, grafiklerinden de tahmin edeceğiniz üzere çocuğunuz/küçük kardeşiniz için Android telefon/tablete indirip oynaması için vereceğiniz veya birlikte oynayacağınız bir mobil oyun. Evcil hayvan bakmak isteyen ancak sorumluluğunu alamayacak kadar küçük çocuğunuz veya kardeşiniz için seçebileceğiniz uygun bir Android oyunu. Moy 7 Sanal Evcil Hayvan oyunu APK oynaması ücretsiz ve reklamlar içermez.

Moy 7 APK İndir

Evcil hayvana bakmak büyük sorumluluk ister, herkes bu sorumluluğu almaya hazır değildir. Neyse ki gerçek sorumluluk almadan evcil hayvan sahibi olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlemenin bir yolu var. Mesela Moy 7 gibi sanal evcil hayvan oyunları.

Bu oyunda Moy adında sanal bir evcil hayvanınız oluyor. Moy’un bakımı tamamen sizde. Onu beslemeli, onunla oyunlar oynamalı, arkadaşlarıyla sosyalleşmesini sağlamalı, spor yaptırmalı… Oyuna başladığınızda önce kısa bir sinematik karşınıza çıkıyor. Bunu atlayabilirsiniz. Sonrasında Moy ile çeşitli aktiviteler yapabileceğiniz bir parkın içine giriyorsunuz.

Merdivene dokunursanız arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz yere geri dönüyorsunuz. Konuşmaları anlamayabilirsiniz, Moy’un göz ve ağız ifadeleriyle tepki vermeyi seçebilirsiniz. Piknik sepetine dokunursanız Moy için alabileceğiniz tüm yiyecekleri göreceksiniz. Yiyecekler paralı. Moy’un altında enerjili olmasını sağlamak, oynamak, yıkamak, egzersiz yaptırmak için menüler var.

Moy 7’de 95’in üzerinde farklı oyun ve aktivite arasından seçim yapabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi çok çeşitli oyunlar ve coin toplama yolları var. Mini oyunlar gündelik, arcade, yarış ve bulmaca türünde. Piyano, davul, gitar çalmak gibi birçok yaratıcı aktivite de var. Ayrıca resim yaparak, boyama kitabını doldurarak, hayvanat bahçesini yöneterek, bahçenize çiçek dikerek, doktorculuk oynayarak ve çok daha fazlasını yaparak zaman geçirebilirsiniz.

Bu oyun tamamen Moy’un bakımıyla ilgili. Dişlerini fırçalayarak, kirlendiğinde yıkayarak, ne zaman uyuyacağını söyleyerek, sağlıklı yiyecekler vererek, egzersiz yaparak ve oyunlar oynayarak Moy’a yardım edin. Moy’a ne kadar iyi bakarsanız o kadar büyür ve mutlu olur.

Farklı türde mini oyunları oynayarak topladığınız paraları Moy için yeni giysiler, saç stilleri, vücut boyaları almak için harcayabilirsiniz. Evinizi dekore ederek, akvaryumunuza balıklar alarak, hayvanat bahçenize yeni hayvanlar alarak, tatlı yaparak ve çok daha fazlasını yaparak para harcayabilirsiniz.