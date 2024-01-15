MX Grau APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 421
- DOSYA BOYUTU 99 MB
- Üretici RamoSoft
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MX Grau APK, telefonlarınızda oynayabildiğiniz bir motosiklet simülasyon oyunudur.
Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz MX Grau APK'da, motosikletler sürün ve boş yollarda gazlayın. Çeşitli birkaç motosikletten birini seçerek deneyimlemeye başlayabilirsiniz. İnternete ihtiyaç duymadan çevrimdışı şekilde oynayın ve istediğiniz her yerde motosiklet sürün.
Oyunun grafikleri ve oynanışı normal, ekstra bir özellik yok denecek kadar az diyebiliriz. Motosiklet çeşitli çok değil ve oyunda herhangi bir motosikleti özelleştiremiyorsunuz. Tabii bunların yanında ilgi çeken özellikleri de yok değil. Motosikletleri sürerken istediğiniz gibi davranın ve trafik kurallarını hiçe sayın.
MX Grau APK İndir
Oyunda vites geçişleri bulunuyor ve ses haricinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız, vites geçişleri hep aynı sese sahip ve düzeltilirse daha da iyi bir hisse sahip olacağı da kuvvetle muhtemel. Siz de MX Grau APK indirerek, motosikletleri deneyimleyebilir ve istediğiniz her yede ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.
MX Grau Özellikleri
- İçerisindeki birkaç motosikleti deneyin ve yollarda sürüş deneyimi yaşayın.
- Çevrimdışı bir şekilde istediğiniz her yerde oynayın.
- Basit kontrol mekaniğinde sürüş kolaylığı yaşayın.
- Ücretsiz bir şekilde indirin ve kendinizi motosikletlere kaptırın.