MX Grau APK, telefonlarınızda oynayabildiğiniz bir motosiklet simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz MX Grau APK'da, motosikletler sürün ve boş yollarda gazlayın. Çeşitli birkaç motosikletten birini seçerek deneyimlemeye başlayabilirsiniz. İnternete ihtiyaç duymadan çevrimdışı şekilde oynayın ve istediğiniz her yerde motosiklet sürün.

Oyunun grafikleri ve oynanışı normal, ekstra bir özellik yok denecek kadar az diyebiliriz. Motosiklet çeşitli çok değil ve oyunda herhangi bir motosikleti özelleştiremiyorsunuz. Tabii bunların yanında ilgi çeken özellikleri de yok değil. Motosikletleri sürerken istediğiniz gibi davranın ve trafik kurallarını hiçe sayın.

MX Grau APK İndir

Oyunda vites geçişleri bulunuyor ve ses haricinde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız, vites geçişleri hep aynı sese sahip ve düzeltilirse daha da iyi bir hisse sahip olacağı da kuvvetle muhtemel. Siz de MX Grau APK indirerek, motosikletleri deneyimleyebilir ve istediğiniz her yede ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

MX Grau Özellikleri