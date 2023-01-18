My Child Lebensborn APK, gerçek bir hikayeden esinlenilmiş metin tabanlı hikaye oyunu olarak karşımıza geliyor.

Abdullah Yılmaz - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan olayları esinlendiren oyun My Child Lebensborn APK, masum çocukların hikayelerini anlatmaktadır. Çocukların her zaman masum olduğu dünya kimi zaman onlara cehennemi yaşatmaktadır. Bu nedenle çocuklara yardımcı olabileceğin ve onların hikayesini yaşayabileceğin oyun bir değişim yaratmanı istemektedir.

My Child Lebensborn APK İndir

Oyun, birçocuğu evlat edinmenle başlamaktadır. Ancak çevre oldukça zorbalıklar ve kötülüklerle dolu olmaktadır. Öyle ki işin içine Nazi Almanyası girince çok daha kötüleşiyor. Bu nedenle metin tabanlı oyun, evlat edindiğin çocuğu kıt kaynaklarınla yetiştirmen ve büyütmeni istemektedir.

Gerek çocuğunun jest ve mimiklerini inceleyebilir gerek ise kız ya da oğlan evlat edinebilebilirsin. Oyunda bir çocuk bakmak gerçek hayat gibi zor gözüküyor. Hatta işe gitmen para kazanman gerekiyor. Öyle ki çocuğunu besleyebilesin.

Evladın sana zor sorular sorabilir Örneğin, "Nazi çocuğu ne demek?" Gibi bu durumlarda iyi düşünmen ve onu üzmemen gerekiyor. Sonuç olarak çocuğun Lebensborn çocuğu olarak görülüyor ve kimi çevreler tarafından dışlanıyor.

Sen de bu maceraya ortak olup gerçeklerle yüzleşmek istiyorsan My Child Lebensborn APK İndirebilirsin.

My Child Lebensborn APK Özellikleri

Kız veya erkek çocuk seçebilme

Gerçek hayat gibi simülasyona girme (işe gitme, para kazanma, yemek pişirme vb.)

Zaman yönetimi

Çocuğunun ihtiyaçlarını giderebilme