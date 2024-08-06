Rüya gibi bir yolcu gemisi hazırlamaya ne dersiniz? My Cruise APK'da, kendi lüks geminizi restore edin, tesisler açın ve müşterilerinizi memnun edin!

Berkcan Aktürk - 42 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

My Cruise APK, büyük bir yolcu gemisini restore etmeye çalıştığınız bir simülasyon oyunudur. Eskimiş yapıları onarın, yenilerini ekleyin ve müşterilere sunun. Sıkıcı bir yolcu taşımacılığını bir kenara bırakarak lüks kabinlere, restoranlara, sinemalara ve eğlence odaklı mekanlara ev sahipliği yapan geminizi restore edin.

Hepsi tercihinize bağlı olarak gelişecek olan bu tesisleri, müşterilerinizin ufkunu açacak hale getirin. Tüm bunların yanı sıra geminize dev bir alışveriş merkezi de inşa edebilirsiniz.

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Sizin tarafınızdan inşa edilen bu lüks yolculuk, eğlenceli grafikler ve keyifli oynanışla oyunculara sunuluyor. Akıllı telefonlarınızda keyifle oynayın ve grafiksel açıdan aradığınız her detayı keşfedin.

Görselliğin yanı sıra basit oynanışa da sahip olan My Cruise APK, gün gün ayrılmış bir yapıya sahiptir. Kazandığınız paralarla işinize yatırım yapın ve müşterileri mutlu edin. Gün içindeki kazancınız neredeyse hep aynı çizgide ilerlese de, bir zaman sonra inişler ve çıkışlar yaşayabilirsiniz.

Siz de My Cruise APK indirin ve dünyanın her yerine gidecek olan lüks yolcu gemisini özelleştirin.