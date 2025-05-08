Hayalinizdeki odayı tasarlayabileceğiniz My Dream Setup, kapsamlı dekor seçeneklerine sahip olan bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

My Dream Setup, oyunculara kendi odalarını tasarlama imkanı tanıyan bir simülasyon oyunudur. Mobilyalar, bilgisayarlar, aksesuarlar, posterler, bitkiler ve daha fazlasıyla dolu geniş bir envanter ile birlikte odalarınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Sadece eşya dizmek değil, RGB renk paletiyle her bir öğeyi özelleştirebilir, mobilyaları istedikleri gibi yerleştirebilir ve farklı hava koşullarıyla odalarının atmosferini değiştirebilirler.

Oyunun "Blueprint" modu sayesinde, duvarlar, pencereler ve kapılar gibi öğeleri düzenleyerek odanın temel yapısını oluşturmak mümkündür. Bu özellik, oyunculara tamamen özgün tasarımlar yaratma fırsatı verir. Oynanış açısından mükemmel bir özelleştirme seçeneği olarak gözükse de, ruhsal açıdan kendinizi bir mühendis gibi hissedebilirsiniz.

My Dream Setup İndir

My Dream Setup, iç mekan tasarımına ilgi duyan, yaratıcı yönünü keşfetmek isteyen ve rahatlatıcı bir oyun deneyimi arayan herkes için uygun bir yapımdır. Oyunun esnek yapısı ve geniş özelleştirme seçenekleri, oyunculara kendi hayal dünyalarını yansıtma imkanı tanıyor. Lakin, oyunun kapsamlı seçenekleri bir zaman sonra kafanızı karıştırabilir ve yaptığınız değişiklikleri geri almaya çalışırken zorlanabilirsiniz. Aslında oyunun eksik diyebileceğimiz tek yönü budur.

Kendi odanızı tasarlayabilir, mükemmel bilgisayar masaları oluşturabilir ve hayalinizdeki iç mekanı kapsamlı seçeneklerle birlikte hayata dökebilirsiniz. Siz de My Dream Setup indirin ve hem eğlenceli hem de sürdürülebilir bir simülasyon deneyimi yaşayın!

My Dream Setup Sistem Gereksinimleri