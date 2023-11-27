My Perfect Hotel APK'da, küçük otel işletmenizle başlayarak kendi konaklama imparatorluğunuzu gitgide kurabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi otelinizi oluşturup işlettiğiniz My Perfect Hotel APK'da, misafirleriniz için tüm olanakları sağlayın ve konforlu bir deneyim yaşatın. Sektöre sıfırdan başlayacaksınız ve bir konaklama imparatorluğu inşa etmek için çabalayacaksınız. Sizi tamamen meşgul eden bu oyunda, otelinizin tüm işlerine koşturun ve sektörde zirveye tırmanın.

My Perfect Hotel oyununda, otelinizin tek çalışanı olarak göreve başlayın. İlk başlarda tek başınıza odaları temizleyin, dekore edin ve misafire sunulacak bir vaziyet aldırın. Otelin tek çalışanı siz olduğunuz için kayıtları da sizin yapmanız gerekiyor. Yani anlayacağınız, oyunun başında her işe sizin koşmanız gerekiyor. Oteliniz gitgide büyüdükçe yeni personelleri işe alarak, iş yükünüzü hafifletebilir ve müşterilere daha iyi bir konaklama hizmeti sunabilirsiniz.

My Perfect Hotel APK İndir

Otel odalarınızı seviye seviye yükselterek daha iyi bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ayrıca içerisine ilgi çekici dekor eşyaları ekleyerek, odalarınızı süsleyebilirsiniz. Siz de My Perfect Hotel APK indirerek, mobil cihazlarınızda kendi otelinizi kurabilir ve istediğiniz gibi işletebilirsiniz.

Aynı zamanda tek bir lokasyona bağlı kalmadan, farklı yerlere otel kurabilirsiniz. İster bir dağ evi isterseniz de bir yazlık otel kurabilirsiniz. Tabii ki de ileriki seviyelerde açılabilen bu özelliklere erişmek için daha çok başarılı olmalı ve paranızı doğru harcamalısınız.