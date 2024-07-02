Kendi marketinizi kurun ve işletin. My Perfect Shop APK'da, müşterilerinize en iyi ürünü sunun, kasiyer olun ve işinizi gittikçe geliştirin.

Berkcan Aktürk - 44 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

My Perfect Shop APK, kasiyer olarak çalıştığınız bir mini market simülasyonudur. Sırayla müşterilerinizin ürünlerini kasaya koyar, barkodunu okutarak satışını gerçekleştirirsiniz. Meyve sebze gibi ürünlerde ise tartıda tartar daha sonrasında ise ürün kodunu girerek müşterilerinizi en kısa sürede mutlu etmek mümkün.

My Perfect Shop, sadece kasiyerlikle kalmıyor aynı zamanda da marketinizi süpürmek, müşterilerinizi araca bindirmek, içecek kutularını raflara dizmekle de görevlisiniz. Kısaca markette yapılacak çok iş var ve hepsinden siz sorumlu olacaksınız. Kendinize ve iş deneyiminize güveniyorsanız My Perfect Shop tam size göre!

My Perfect Shop APK İndir

Gerçek bir süpermarketteymiş gibi tüm olanaklardan yararlanabilir ve fazlaca öğeyi kullanabilirsiniz. Mütevazi bir markete sahip olduğunuzu unutmayın ve her daim gelişmek için ödüllerinizi kullanın. Çok sayıda dinamik aşamayla oyun zevkinizi artırabilir ve her türlü içerikten yararlanabilirsiniz.

Müşterilerinizin ürünlerini alın, okutun ve para üstlerini verin. Ürünlerin fiyatını hemen üst kısmında göreceksiniz. Fiyatı baz alarak müşterinizin verdiği parayı alın ve para üstünü kasanızda hesaplayarak geri verin.

Siz de My Perfect Shop APK indirin ve akıllı telefonlarınızda eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayın. Kendi süpermarketinizi kurun, ürünler satın ve gittikçe gelişin!