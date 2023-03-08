Namaz Vakti android uygulaması ile namaz vakitlerini takip edebilir, kıble yönüne bakabilir ve yakındaki camileri görebilirsiniz.

Onur Şendere - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Namaz Vakti, günlük olarak namaz vakitleri ve ezan vakti detaylarını görmek için kullanabileceğiniz popüler bir uygulamadır.

Namaz Vakitleri, uygulamanın kurulmasıyla birlikte en fazla üç şehre kadar namaz vakitleri öğrenilebiliyor. İlk indirmenin ardından yaklaşık 1 ay boyunca herhangi bir harici indirme işlemi yapılmasına gerek kalmadan vakitlere erişilebiliyor. Uygulamanın bir başka özelliği ile kullanıcısına kıble yönünü gösterebilmesi. Diğer yandan kullanıcılar ezan ve ezan dualarını dinleme imkânına sahip oluyorlar. İsteyen kullanıcılar ise namazdan öncesine ve sonrasında alarm kurabiliyorlar.

Namaz Vakti İndir

Geliştirilen ürünün bir diğer özelliği ise doğru şekilde Kıble yönü gösterebilmesi. Ezan vakti bilgisinin yanı sıra isterseniz kıble pusulası olarak kullanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kıbleyi seçebilir ve direkt olarak yönünüzü görebilirsiniz.

Diğer detay ise özellikle takvim üzerindne çalışıyor. Hicri Takvim üzerinden alarmlar veya hatırlatıcılar oluşturabiliyorsunuz.

Namaz Vakti Özellikleri

- İlk sayfa bulunduğunuz konuma en yakın merkezi otomatik olarak algılayarak namaz vakitlerini verir.

- Vaktin kolay algılanmasını sağlayan arka plan.

- Alarm Açma/Kapatmaya kolay erişim.

- Alarmlar için zamanında hatırlatma özelliği.

- Alarmlar için 1 saat öncesine kadar erken hatırlatma özelliği.

- İstenilen alarm sesini seçme özelliği.

- Aylık namaz vakitleri listesi.

- Hicri takvim.

- Gelişmiş Kıble pusulası.

- Sınırsız konum ekleyebilirsiniz.

- Konumlar arası kolay geçiş.

- Güncel Dini Günler takvimine kolay erişim sağlar (yıllara göre seçim yapılabilir).

- Uygulama içinden geri bildirim, istek ve öneri gönderilebilir.