Namaz Vakti
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 63,485
- DOSYA BOYUTU 60.00 MB
- Üretici Namaz Vakti
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Namaz Vakti android uygulaması ile namaz vakitlerini takip edebilir, kıble yönüne bakabilir ve yakındaki camileri görebilirsiniz.
Namaz Vakti, günlük olarak namaz vakitleri ve ezan vakti detaylarını görmek için kullanabileceğiniz popüler bir uygulamadır.
Namaz Vakitleri, uygulamanın kurulmasıyla birlikte en fazla üç şehre kadar namaz vakitleri öğrenilebiliyor. İlk indirmenin ardından yaklaşık 1 ay boyunca herhangi bir harici indirme işlemi yapılmasına gerek kalmadan vakitlere erişilebiliyor. Uygulamanın bir başka özelliği ile kullanıcısına kıble yönünü gösterebilmesi. Diğer yandan kullanıcılar ezan ve ezan dualarını dinleme imkânına sahip oluyorlar. İsteyen kullanıcılar ise namazdan öncesine ve sonrasında alarm kurabiliyorlar.
Namaz Vakti İndir
Geliştirilen ürünün bir diğer özelliği ise doğru şekilde Kıble yönü gösterebilmesi. Ezan vakti bilgisinin yanı sıra isterseniz kıble pusulası olarak kullanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kıbleyi seçebilir ve direkt olarak yönünüzü görebilirsiniz.
Diğer detay ise özellikle takvim üzerindne çalışıyor. Hicri Takvim üzerinden alarmlar veya hatırlatıcılar oluşturabiliyorsunuz.
Namaz Vakti Özellikleri
- İlk sayfa bulunduğunuz konuma en yakın merkezi otomatik olarak algılayarak namaz vakitlerini verir.
- Vaktin kolay algılanmasını sağlayan arka plan.
- Alarm Açma/Kapatmaya kolay erişim.
- Alarmlar için zamanında hatırlatma özelliği.
- Alarmlar için 1 saat öncesine kadar erken hatırlatma özelliği.
- İstenilen alarm sesini seçme özelliği.
- Aylık namaz vakitleri listesi.
- Hicri takvim.
- Gelişmiş Kıble pusulası.
- Sınırsız konum ekleyebilirsiniz.
- Konumlar arası kolay geçiş.
- Güncel Dini Günler takvimine kolay erişim sağlar (yıllara göre seçim yapılabilir).
- Uygulama içinden geri bildirim, istek ve öneri gönderilebilir.
Namaz Vakti
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,179
- DOSYA BOYUTU 40.70 MB
- Üretici Namaz Vakti
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Namaz Vakti uygulaması ile iPhone ve iPad için namaz vakitlerini takip edebilirsiniz.
Namaz Vakti, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleti Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan bir ibadete yardımcı uygulamadır.
iPhone ve iPad kullanıcılar için hazırlanmış olan uygulama, 30 gün boyunca internet bağlantısı gerekmeksizin ezan vakitlerini takip edebiliyor. En fazla üç şehrin takibini yapabilen uygulama bu anlamda da yeterli.
Namaz Vakti İndir
Kullanıcıların kıble yönü konusunda bilgi sahibi olmaları için içinde bu yönde bir özellik de bulunduran Namaz Vakti, ezan ve ezan dualarına da sahip. Ayrıca alarm kurarak namazdan önce ve sonra uygulamanın sizi uyarmasını sağlayabiliyorsunuz.